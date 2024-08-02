Турция ратифицировала соглашение о «торговом безвизе» с Украиной — Finance.ua
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Турция ратифицировала соглашение о «торговом безвизе» с Украиной

Казна и Политика
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Турция ратифицировала соглашение о «торговом безвизе» с Украиной
Турция ратифицировала соглашение о «торговом безвизе» с Украиной
Турция ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной, которое было подписано еще в начале 2022 года.
Об этом сообщает издание Daily News Hurriyet.
Соглашение было подписано еще 3 февраля 2022 года, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил его и приложения к нему только 1 августа этого года, пишет издание.
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Объем двусторонней торговли Турции и Украины в 2023 году составил 7,3 млрд долларов, сообщил 1 августа министр торговли Омер Болат.
Он подчеркнул, что ожидается, что зона свободной торговли увеличит объемы до 10 млрд долларов за короткий период. Он отметил, что Турция и Украина будут продолжать укреплять сотрудничество и увеличивать взаимную торговлю и инвестиции на основе общих интересов.
«Турецкие компании будут активно участвовать в реализации турецко-украинской рабочей группы по восстановлению Украины, которую мы совместно подписали в Стамбуле в январе этого года», — добавил он.
Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что завершение ратификации соглашения о свободной торговле с Турцией объединит все черноморские страны, за исключением россии, в единое экономическое пространство, взаимовыгодное для всех стран.
По материалам:
Економічна Правда
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