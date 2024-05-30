Украина и Турция обсудили сотрудничество в преодолении последствий массированных атак на энергетику — Finance.ua
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Украина и Турция обсудили сотрудничество в преодолении последствий массированных атак на энергетику

Энергетика
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Украина и Турция обсудили сотрудничество в преодолении последствий массированных атак на энергетику
Украина и Турция обсудили сотрудничество в преодолении последствий массированных атак на энергетику
Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики в Украине Мустафой Левентом Бильгеном.
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Стороны обсудили сложную ситуацию в украинской энергосистеме, сложившуюся после возобновления массированных российских атак, а также направления сотрудничества стран по преодолению последствий атак.
Глава Минэнерго подчеркнул, что в настоящее время главной задачей является повышение гибкости энергосистемы и наращивание мощностей генерации электроэнергии, в частности, развитие возможностей распределенной и мобильной генерации.
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«Для нас это вопрос выживания следующей зимой», — подчеркнул Герман Галущенко.
Господин посол обратил внимание министра на готовность ряда турецких компаний принять участие в соответствующих проектах. Стороны обсудили перспективы их реализации, в частности, в Харьковской и Одесской областях.
В этом контексте особенно акцентировалось внимание на сотрудничестве в установке мобильных электростанций.
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Напомним, правительство Швеции предоставляет новый энергетический пакет для Украины на общую сумму 650 миллионов шведских крон (свыше 56 млн евро). Об этом сообщает пресс-служба правительства Швеции. В правительстве отметили, что новая поддержка поможет обеспечить энергоснабжение Украины, чтобы основные государственные услуги, такие как школы, больницы, транспорт, водоснабжение и бизнес могли продолжать функционировать.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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