Украина запланировала импорт электроэнергии из 5 стран Европы — Finance.ua

Украина запланировала импорт электроэнергии из 5 стран Европы Сегодня 13:13 — Энергетика

Украина запланировала импорт электроэнергии из 5 стран Европы

Украина в течение суток будет импортировать электроэнергию из пяти европейских стран.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Фейсбуке

Импорт электроэнергии запланирован в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 18 821 МВт-час. Экспорт не осуществляется", — говорится в сообщении.

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Отмечается также, что 28 мая по запросу оператора энергосистемы Польши Украина с 13.00 до 15.00 принимала излишки электроэнергии из этой страны. Кроме того, для поддержания баланса между производством и потреблением с 16.00 до 16.52 пришлось ограничивать работу объектов ВИЭ.

Справка Finance.ua:

Стоимость производства и транспортировки электроэнергии растет из-за российских ударов по украинской энергосистеме. Украинцев предупредили, что повышение тарифов неизбежно. Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона отметила, что в этот раз при формировании новых тарифов применят дифференцированный подход.

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