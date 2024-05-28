Почти вдвое больше: новый тариф на свет хотят ввести для тех, кто потребляет более 100 кВт — Finance.ua
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Почти вдвое больше: новый тариф на свет хотят ввести для тех, кто потребляет более 100 кВт

Энергетика
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Почти вдвое больше: новый тариф на свет хотят ввести для тех, кто потребляет более 100 кВт
Почти вдвое больше: новый тариф на свет хотят ввести для тех, кто потребляет более 100 кВт
Потребители, потребляющие в течение месяца более 100 кВт электроэнергии, будут платить за свет по новым тарифам.
Об этом в эфире Ранок. Live рассказал директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко.
Изменения тарифа для потребителей, потребляющих менее 100 кВт в месяц, не ожидается. В то же время для тех, кто потребляет сверх указанного лимита, сейчас обсуждается ряд вариантов новой системы. Уже к концу текущей недели ожидается принятие окончательного решения относительн новых тарифов.
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Омельченко отметил, что сейчас обсуждается базовый вариант, согласно которому предусмотрен тариф 4,80 грн за киловатт-час для потребляющих более 100 кВт в месяц.
Омельченко утверждает, что сейчас почти нет потребителей, использующих менее 100 киловатт электроэнергии. Поэтому, вероятнее всего, новые тарифы на свет будут касаться большей части потребителей.
«Но я так понимаю, потребителей, которые до ста киловатт потребляют, почти нет. Мне кажется, что один холодильник только сто киловатт наберет за два месяца», — сказал эксперт.

Справка Finance.ua:

  • Ранее глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы на электроэнергию для населения возрастут уже в ближайшие месяцы. Он добавил, что точно, каким будет тариф, пока не утверждено, но ориентировочно тариф будет 3,5−4 грн;
  • Сейчас специалисты производят расчеты возможного нового тарифа. Прежде всего они основываются на том, что новая цена должна быть посильной для украинцев;
  • в течение недели до конца мая правительство примет окончательное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.
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По материалам:
Фокус
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