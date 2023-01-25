Украина получит 10 тысяч терминалов Starlink — Finance.ua

Украина получит 10 тысяч терминалов Starlink Сегодня 16:47 — Технологии&Авто

Украина получит 10 тысяч терминалов Starlink

Германия передаст 10 000 терминалов Starlink Украине уже в следующем месяце.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Поблагодарил немецкий народ за новую партию из 10 000 Starlink, которые мы получим в следующем месяце», — сообщил Федоров.

Он отметил, что записывает интервью с немецкими журналистами издания Die Zeit в убежище и говорит с ними о «технологическом фронте войны».

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Министр добавил, что уверен в том, что Украина скоро получит танки Leopard.

Напомним, с начала полномасштабной войны Starlink стали частью критической инфраструктуры. Благодаря терминалам продолжают работать больницы, школы, энергетическая и социальная сфера. Также из Starlink работники телекоммуникационной сферы быстро возвращают связь на деоккупированные территории. Кроме этого, значительную часть Starlink получают военные.

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Около 75% терминалов профинансировали международные партнеры: правительство Польши, министры цифровой трансформации ЕС, агентство USAID. Они платили за сами терминалы и платят за услуги связи ежемесячно.

Недавно Украина получила от Польши партию из 8000 терминалов Starlink. В настоящее время в Украине работают около 30 000 Starlink, которые получили благодаря договоренностям с международными донорами и партнерами.

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