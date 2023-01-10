Федоров рассказал, кто платит и как происходят поставки Starlink — Finance.ua
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Федоров рассказал, кто платит и как происходят поставки Starlink

Казна и Политика
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Федоров рассказал, кто платит и как происходят поставки Starlink
Федоров рассказал, кто платит и как происходят поставки Starlink
Глава Минцифры Михаил Федоров в интервью «Общественному» рассказал о том, сколько Starlink получила Украина и как происходит процесс оплаты.
Вице-премьер и министр цифровой трансформации сообщил, что Минцифры завезло 25 000 Starlink с начала войны. Подавляющее большинство из них использовано для военных, больниц, а также для критической инфраструктуры. А в ближайшее время Украина должна получить еще 4000-5000 Starlink.
Поставки последней партии, которую по частям продолжает получать Украина, были организованы во время критической ситуации блэкаута в Украине благодаря коммуникации между Маском и Михаилом Федоровым.
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«Он (Маск) отреагировал быстро, сделал чат с менеджментом, партнеры быстро отреагировали, предоставили деньги. Я почувствовал, что действительно помощь продолжается», — сказал министр.
Он отметил, что все это закуплено благодаря донорской помощи других стран.
«В частности, почти 20 тыс. закупила Польша, платя средства напрямую компании Space X Илона Маска», — сказал Федоров.
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Министр отметил, что Starlink получает оплату за услуги вперед на несколько месяцев, чтобы иметь возможность получать услуги связи непрерывно.
По словам Федорова, Украина получает спеццену и она ниже стоимости для гражданина из любой страны мира, а использует одновременно большой трафик, как для коммерческих компаний.
«А это должен быть вообще другой тариф, и он может стоить $2000 в месяц», — комментирует министр.
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В октябре была ситуация, когда компания SpaceX предпринимателя Илона Маска отказалась поставлять Украине услуги спутниковой связи Starlink бесплатно.
Для урегулирования ситуации по нехватке средств, по словам Михаила Федорова, была создана коммуникация между Илоном Маском и международными партнерами, которые помогают Украине.

Справка Finance.ua:

  • в декабре 2022 года стоимость станции связи Starlink в Украине выросла до $700 долларов, хотя раньше составляла всего $385. А 20 декабря цену на антенны Starlink снова снизили до $600.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
dev.ua
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