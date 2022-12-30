Зеленский подписал законы для льготного ввоза Starlink и генераторов — Finance.ua

Зеленский подписал законы для льготного ввоза Starlink и генераторов Сегодня 10:35 — Казна и Политика

Зеленский подписал законы для льготного ввоза Starlink и генераторов

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые вводят льготный ввоз Starlink и генераторов в Украину.

Эти документы вносят изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, которые направлены на восстановление энергетической инфраструктуры.

В частности, на законодательном уровне внедряется ввоз генераторов, другого оборудования, Starlink и т.д. без пошлины и НДС. В том числе для физических лиц. Такая норма будет действовать до мая 2023 года.

Кроме того, льготный режим будет распространяться на почтовые и экспресс-отправления.

Как отметил Железняк, парламентарии проголосовали также за предоставление возможности хранить топливо без лицензии. По настоянию Кабинета Министров, добавил депутат, если объем горючего превышает 2000 литров, необходимо будет сообщить Налоговой по декларативному принципу.

Законы вступают в силу через 3 дня после опубликования, или в начале января 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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