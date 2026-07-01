Украина получила почти $600 млн на социальные выплаты
В государственный бюджет Украины поступило почти 600 млн долларов США для финансирования социальных выплат наиболее уязвимым категориям граждан.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Финансирование привлечено в рамках совместного с Всемирным банком проекта SPIRIT. Для получения средств правительство выполнило все необходимые условия.
Структура финансирования проекта
Общий объем привлеченных средств составляет около 600 млн долларов США.
Из них:
- 300 млн долларов США при поддержке гарантий Японии;
- 298,75 млн долларов США при поддержке двусторонних гарантий правительства Великобритании.
Общий объем проекта SPIRIT составляет 880 млн долларов США.
Кого охватит программа
Проект предусматривает охват более 1 млн украинцев, нуждающихся в социальной поддержке.
Финансирование в рамках проекта будет покрывать 18 видов социальных выплат, в частности:
- пособие семьям с детьми;
- детям с тяжелыми заболеваниями;
- детям-сиротам, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
- лицам с инвалидностью;
- многодетным семьям;
- оплату услуги «муниципальная няня»;
- пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста;
- программу «єЯсла»;
- другие программы социальной поддержки, финансируемые из государственного бюджета и не связанные с военными целями.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в специальный фонд Государственного бюджета поступило еще 3,9 млрд евро от Европейского Союза. Это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.
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