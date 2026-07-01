Украина получила почти $600 млн на социальные выплаты Сегодня 17:23 — Казна и Политика

Общий объем привлеченных средств составляет около 600 млн долларов США.

В государственный бюджет Украины поступило почти 600 млн долларов США для финансирования социальных выплат наиболее уязвимым категориям граждан.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Финансирование привлечено в рамках совместного с Всемирным банком проекта SPIRIT. Для получения средств правительство выполнило все необходимые условия.

Структура финансирования проекта

Общий объем привлеченных средств составляет около 600 млн долларов США.

Из них:

300 млн долларов США при поддержке гарантий Японии;

298,75 млн долларов США при поддержке двусторонних гарантий правительства Великобритании.

Общий объем проекта SPIRIT составляет 880 млн долларов США.

Кого охватит программа

Проект предусматривает охват более 1 млн украинцев, нуждающихся в социальной поддержке.

Финансирование в рамках проекта будет покрывать 18 видов социальных выплат, в частности:

пособие семьям с детьми;

детям с тяжелыми заболеваниями;

детям-сиротам, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

лицам с инвалидностью;

многодетным семьям;

оплату услуги «муниципальная няня»;

пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста;

программу «єЯсла»;

другие программы социальной поддержки, финансируемые из государственного бюджета и не связанные с военными целями.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в специальный фонд Государственного бюджета поступило еще 3,9 млрд евро от Европейского Союза. Это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.

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