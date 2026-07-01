0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила почти $600 млн на социальные выплаты

Казна и Политика
33
Общий объем привлеченных средств составляет около 600 млн долларов США.
Общий объем привлеченных средств составляет около 600 млн долларов США.
В государственный бюджет Украины поступило почти 600 млн долларов США для финансирования социальных выплат наиболее уязвимым категориям граждан.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Финансирование привлечено в рамках совместного с Всемирным банком проекта SPIRIT. Для получения средств правительство выполнило все необходимые условия.

Структура финансирования проекта

Общий объем привлеченных средств составляет около 600 млн долларов США.
Из них:
  • 300 млн долларов США при поддержке гарантий Японии;
  • 298,75 млн долларов США при поддержке двусторонних гарантий правительства Великобритании.
Общий объем проекта SPIRIT составляет 880 млн долларов США.

Кого охватит программа

Проект предусматривает охват более 1 млн украинцев, нуждающихся в социальной поддержке.
Финансирование в рамках проекта будет покрывать 18 видов социальных выплат, в частности:
  • пособие семьям с детьми;
  • детям с тяжелыми заболеваниями;
  • детям-сиротам, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;
  • лицам с инвалидностью;
  • многодетным семьям;
  • оплату услуги «муниципальная няня»;
  • пособие по уходу за ребенком до достижения им годовалого возраста;
  • программу «єЯсла»;
  • другие программы социальной поддержки, финансируемые из государственного бюджета и не связанные с военными целями.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в специальный фонд Государственного бюджета поступило еще 3,9 млрд евро от Европейского Союза. Это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.
По материалам:
Finance.ua
БюджетФинансовая помощь
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems