Украина получила первый транш для поддержки «Украэроруха» — Finance.ua
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Украина получила первый транш для поддержки «Украэроруха»

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Украина получила первый транш для поддержки «Украэроруха»
Украина получила первый транш для поддержки «Украэроруха»
Украина в четверг, 16 февраля, получила первый транш помощи от Евроконтроля из Аэронавигационного Фонда солидарности.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
«Этот добровольный фонд позволит на время приостановки выполнения полетов в воздушном пространстве нашей страны обеспечить поддержку операционной деятельности национального провайдера аэронавигационных услуг „Украэрорух“ и заложить основы возобновления услуг в послевоенный период», — говорится в сообщении.
В министерстве сообщили, что такая поддержка позволит осуществить эффективные меры по функционированию украинской аэронавигационной инфраструктуры и поддержанию компетентности специалистов операционного направления.
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«Это необходимое условие возвращения к полноценному предоставлению услуг национальным провайдером аэронавигационных услуг Украины», — добавили в ведомстве.
Напомним, Украина и Евросоюз договорились о запуске работы Аэронавигационного фонда солидарности, который поможет подготовить персонал и инфраструктуру для послевоенного возобновления рейсов.
Как отмечалось ранее, Украине важно поддержать около четырех тысяч уникальных специалистов аэронавигационной сферы, а также сохранять в надлежащем состоянии аэронавигационную инфраструктуру страны, которая в последний год получила существенные повреждения.
По материалам:
Економічна Правда
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