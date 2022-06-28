Украина получила от Японии дополнительные 500 миллионов долларов льготного кредита — Finance.ua

Украина получила от Японии дополнительные 500 миллионов долларов льготного кредита Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Украина получила от Японии дополнительные 500 миллионов долларов льготного кредита

Украина получила дополнительные 65 млрд японских иен (около 500 млн долл. США) льготного кредита в рамках подписанного ранее кредитного соглашения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Соглашение ранее подписали министр финансов Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества «Джайка» (JICA) Др. Акихико Танака.

Читайте также Япония расширяет санкции против россии

Средства направлены в госбюджет для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов, здравоохранения и т.п.

Кредит предоставили на льготных условиях: срок погашения кредита — 30 лет, в том числе, льготный период — 10 лет; процентная ставка — 1% годовых.

«7 июня между Правительством Украины и Правительством Японии подписано дополнительное Соглашение по кредиту Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления. Соглашением сумма кредита увеличена на 65 млрд японских иен, в результате чего сумма кредита составляет 78 млрд японских иен (примерно 600 млн долл. США)», — напомнили в Минфине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.