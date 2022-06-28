Украина получила от Японии дополнительные 500 миллионов долларов льготного кредита — Finance.ua
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Украина получила от Японии дополнительные 500 миллионов долларов льготного кредита

Казна и Политика
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Украина получила от Японии дополнительные 500 миллионов долларов льготного кредита
Украина получила от Японии дополнительные 500 миллионов долларов льготного кредита
Украина получила дополнительные 65 млрд японских иен (около 500 млн долл. США) льготного кредита в рамках подписанного ранее кредитного соглашения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Соглашение ранее подписали министр финансов Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества «Джайка» (JICA) Др. Акихико Танака.
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Средства направлены в госбюджет для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов, здравоохранения и т.п.
Кредит предоставили на льготных условиях: срок погашения кредита — 30 лет, в том числе, льготный период — 10 лет; процентная ставка — 1% годовых.
«7 июня между Правительством Украины и Правительством Японии подписано дополнительное Соглашение по кредиту Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления. Соглашением сумма кредита увеличена на 65 млрд японских иен, в результате чего сумма кредита составляет 78 млрд японских иен (примерно 600 млн долл. США)», — напомнили в Минфине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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