Украина получила от Японии дополнительные 500 миллионов долларов льготного кредита — Finance.ua

Украина получила от Японии дополнительные 500 миллионов долларов льготного кредита
Украина получила дополнительные 65 млрд японских иен (около 500 млн долл. США) льготного кредита в рамках подписанного ранее кредитного соглашения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Соглашение ранее подписали министр финансов Сергей Марченко и президент Японского агентства международного сотрудничества «Джайка» (JICA) Др. Акихико Танака.
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Кредит предоставили на льготных условиях: срок погашения кредита — 30 лет, в том числе, льготный период — 10 лет; процентная ставка — 1% годовых.
«7 июня между Правительством Украины и Правительством Японии подписано дополнительное Соглашение по кредиту Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления. Соглашением сумма кредита увеличена на 65 млрд японских иен, в результате чего сумма кредита составляет 78 млрд японских иен (примерно 600 млн долл. США)», — напомнили в Минфине.
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