Япония расширяет санкции против россии — Finance.ua

Япония расширяет санкции против россии
Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о дополнительных санкциях против россии, включающих запрет на импорт российского золота.
Об этом сообщает NHK.
По словам премьер-министра Японии, дополнительные санкции, которые он объявил, включают запрет на импорт российского золота и предоставление россии бухгалтерских, трастовых и других услуг.
Читайте также
Кроме того, санкции, как заявил Кисида, заморозят активы еще 70 физических лиц и организаций россии и запретят продавать товары для 90 организаций, связанных с оборонной сферой.
Кисида также заявил, что Япония расширит свои меры по замораживанию активов, чтобы охватить дополнительных 70 российских лиц и организаций, и введет запрет на экспорт товаров для 90 связанных с военными организаций.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью