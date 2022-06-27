Япония расширяет санкции против россии — Finance.ua

Япония расширяет санкции против россии Сегодня 10:24 — Фондовый рынок

Япония расширяет санкции против россии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о дополнительных санкциях против россии, включающих запрет на импорт российского золота.

Об этом сообщает NHK

По словам премьер-министра Японии, дополнительные санкции, которые он объявил, включают запрет на импорт российского золота и предоставление россии бухгалтерских, трастовых и других услуг.

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Кроме того, санкции, как заявил Кисида, заморозят активы еще 70 физических лиц и организаций россии и запретят продавать товары для 90 организаций, связанных с оборонной сферой.

Кисида также заявил, что Япония расширит свои меры по замораживанию активов, чтобы охватить дополнительных 70 российских лиц и организаций, и введет запрет на экспорт товаров для 90 связанных с военными организаций.

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Українська правда По материалам:

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