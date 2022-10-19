Украина получила от доноров на $13 млрд меньше, чем обещали. Кто дал больше всего денег — Finance.ua

Украина получила от доноров на $13 млрд меньше, чем обещали. Кто дал больше всего денег Сегодня 08:01 — Казна и Политика

Украина получила от доноров на $13 млрд меньше, чем обещали. Кто дал больше всего денег

С начала полномасштабного вторжения россии Украина получила от международных доноров почти $22 млрд финансовой помощи. Эта сумма могла быть почти вдвое больше, судя по заявлениям крупнейших доноров.

Об этом пишет Forbes.

17 октября Украина начала переговоры с МВФ по новой программе финансирования, которая может начаться в 2023 году. «В следующем году наша работа с донорами будет зависеть от сотрудничества с Фондом», — говорит заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.

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Проект бюджета 2023 года предусматривает привлечение от партнеров в $38 млрд в течение следующего года. С начала вторжения россии Украина получила почти $22 млрд помощи, украинское правительство ожидает еще около $13 млрд.

Крупнейшие доноры среди стран — США, Канада, Германия и Великобритания, среди институциональных инвесторов — Евросоюз, Международный валютный фонд, Европейский инвестиционный банк и Всемирный банк.

Инфографика: Forbes

Впрочем, объем обещанных средств — почти вдвое больше. Особенно заметны разногласия между обещаниями и реальными действиями — от Евросоюза, который до последнего времени предоставил всего 25% анонсированных средств. 18 октября статистика улучшилась: правительство подтвердило поступление от ЕС еще €2 млрд.

Проблема внешнего финансирования в следующем году будет столь же острой, как и сейчас. Из-за падения экономики и роста военных расходов страна ежемесячно нуждается примерно в $5 млрд для покрытия бюджетного дефицита.

Часть средств дает Национальный банк, «печатая» деньги. Но использование этого механизма требует осторожности, чтобы не спровоцировать неконтролируемую инфляцию, ускорившуюся до 24,6%. Поэтому важным источником средств для правительства является помощь международных партнеров.

Главное препятствие — это бюрократия, говорит эксперт Центра экономической стратегии Максим Самойлюк. Какое-то время выделение денег блокировала Германия, затем возникали другие проблемы, не попадавшие в публичное пространство, считает он. €5 млрд от ЕС могут прийти в этом месяце, прогнозирует Самойлюк, хотя раньше эти средства ожидали в сентябре.

Есть другие причины, кроме бюрократии (согласований, проверки рисков, позиций разных учреждений, страхования и гарантий), говорит эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз. Система помощи разработана для мирного времени и плохо работает во время войны, когда надо действовать быстро, объясняет он. О политических факторах или «российских кознях» речь не идет, считает Дубогрыз.

Нерегулярное поступление средств — это одна из причин, почему приходится прибегать к эмиссии денег, говорит финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. К счастью, отдельные страны более гибки и помогают Украине, добавляет он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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