Украина получила 2 миллиарда евро от ЕС — Finance.ua
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Украина получила 2 миллиарда евро от ЕС

Казна и Политика
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Украина получила 2 миллиарда евро от ЕС
Украина получила 2 миллиарда евро от ЕС
Украина во вторник получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза — это первый транш из пакета помощи 5 млрд евро.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержание экономической стабильности Украины», — написал он в Telegram.
По его словам, средства помогут покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах.
Эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро.
Шмыгаль напомнил, что в текущем году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Он поблагодарил европейских партнеров и отметил, что стороны работают дальше над новыми финансовыми программами на следующий год.

Справка Finance.ua:

  • В начале сентября Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине второй транш макроэкономической помощи в размере 5 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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