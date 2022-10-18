Украина получила 2 миллиарда евро от ЕС — Finance.ua

Украина получила 2 миллиарда евро от ЕС Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Украина получила 2 миллиарда евро от ЕС

Украина во вторник получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза — это первый транш из пакета помощи 5 млрд евро.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержание экономической стабильности Украины», — написал он в Telegram.

По его словам, средства помогут покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах.

Эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро.

Шмыгаль напомнил, что в текущем году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Он поблагодарил европейских партнеров и отметил, что стороны работают дальше над новыми финансовыми программами на следующий год.

Справка Finance.ua:

В начале сентября Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине второй транш макроэкономической помощи в размере 5 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.