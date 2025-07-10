Украина получила очередной транш от ЕС — Finance.ua

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Украина получила очередной транш от ЕС

Казна и Политика
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Украина получила очередной транш от ЕС
Украина получила очередной транш от ЕС
В четверг, 10 июля, Украина получила от Европейского Союза 1 млрд евро за счет прибылей из замороженных российских активов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«Сегодня Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 1 млрд евро от Европейского Союза. Средства являются частью вклада ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)», — говорится в сообщении.
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Как отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко, средства позволят профинансировать приоритетные расходы госбюджета социального и военного направления, поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру.
«Это важная и своевременная инвестиция в укрепление финансовой устойчивости Украины, усиление нашей способности противодействовать агрессору и обеспечение надлежащего функционирования социальных услуг», — заявил Марченко.

О программе ERA

ERA предусматривает направление Украине $50 млрд, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов россии.
Взнос ЕС составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд).
В рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 8 млрд евро.
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«Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет доходов от замороженных российских активов. Начатая нами вместе с G7 инициатива ERA работает. С начала года Украине уже передано более 18,5 млрд долларов за счет российских замороженных денег. Эти средства мы направляем на устойчивость Украины и „быстрое восстановление“. Инициатива ERA дает хороший результат, но мы на этом не остановимся», — добавил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он добавил, что Украина призывает партнеров вместе сформировать правовые инструменты полной конфискации всех российских активов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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