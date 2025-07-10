Украина получила очередной транш от ЕС — Finance.ua

Украина получила очередной транш от ЕС Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Украина получила очередной транш от ЕС

В четверг, 10 июля, Украина получила от Европейского Союза 1 млрд евро за счет прибылей из замороженных российских активов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«Сегодня Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 1 млрд евро от Европейского Союза. Средства являются частью вклада ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)», — говорится в сообщении.

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Как отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко, средства позволят профинансировать приоритетные расходы госбюджета социального и военного направления, поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру.

«Это важная и своевременная инвестиция в укрепление финансовой устойчивости Украины, усиление нашей способности противодействовать агрессору и обеспечение надлежащего функционирования социальных услуг», — заявил Марченко.

О программе ERA

ERA предусматривает направление Украине $50 млрд, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов россии.

Взнос ЕС составляет 18,1 млрд евро ($20 млрд).

В рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 8 млрд евро.

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18,5 млрд долларов за счет российских замороженных денег. Эти средства мы «Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет доходов от замороженных российских активов. Начатая нами вместе с G7 инициатива ERA работает. С начала года Украине уже передано болееза счет российских замороженных денег. Эти средства мы направляем на устойчивость Украины и „быстрое восстановление“. Инициатива ERA дает хороший результат, но мы на этом не остановимся», — добавил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что Украина призывает партнеров вместе сформировать правовые инструменты полной конфискации всех российских активов.

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