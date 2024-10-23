Украина получила новый транш от МВФ — Finance.ua

Украина получила новый транш от МВФ Сегодня 13:01 — Казна и Политика

Украина получила новый транш от МВФ, Фото: mof.gov.ua

Украина получила около 1,1 млрд долларов от Международного валютного фонда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера. Этот транш мы получили благодаря успешному пятому пересмотру программы EFF в объеме 15,6 млрд долларов», — отметил он.

Как сообщили в Министерстве финансов, министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с руководством Международного валютного фонда на полях Ежегодного собрания МВФ и Группы Всемирного банка в Вашингтоне, США.

«Сегодня в Госбюджет Украины поступил транш в размере около 1,1 млрд долларов США (834,9 млн СДР) в результате успешного пятого просмотра программы EFF. С начала полномасштабного вторжения Украина получила более 11,3 млрд долларов США исключительно от МВФ. Эффективное сотрудничество с Фондом является одним из рычагов поддержки финансовой стабильности страны в условиях войны. МВФ продолжает эффективно реагировать на нужды Украины. Важным для нашего государства стало решение об оптимизации графика траншей на 2025 год, что позволит привлечь в государственный бюджет больше средств в рамках EFF в следующем году», — подчеркнул Марченко.

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Теперь на 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до 2,7 млрд долларов США по результатам четырех пересмотров. Изначально эта сумма составляла около 1,8 млрд долларов США, согласно двум пересмотрам Программы.

По состоянию на октябрь 2024 г. МВФ является третьим крупнейшим партнером Украины по объему направленной финансовой помощи (после ЕС и США).

За 19 месяцев функционирования программы Механизма расширенного финансирования Украина успешно завершила уже пять пересмотров — впервые за историю сотрудничества с МВФ. Это позволило привлечь около 8,7 млрд. долларов США из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов.

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