Украина получила 3,9 млрд евро от ЕС Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Общий объем средств, полученных Украиной по этому инструменту, составляет 7 млрд евро

В специальный фонд Государственного бюджета поступило еще 3,9 млрд евро от Европейского Союза. Это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Таким образом, общий объем средств, полученных Украиной по этому инструменту, составляет 7 млрд евро», — акцентировала Свириденко.

Куда направят деньги

Свириденко сообщила, что средства будут направлены на финансирование приоритетных оборонных потребностей:

производство украинских дронов;

усиление возможностей ОПК;

обеспечение срочных поставок для нужд фронта

По ее словам, 25 июня в госбюджет поступило 3,2 млрд евро для бюджетной поддержки в рамках этого же займа.

Что известно о программе поддержки Ukraine Support Loan

Как сообщило Министерство финансов, Ukraine Support Loan является частью более широкой двухлетней рамки поддержки Украины со стороны Европейского Союза на 2026−2027 годы.

Общий объем инструмента составляет до 90 млрд евро.

Это решение позволяет Украине не только покрывать неотложные финансовые потребности, но и получить больше прогнозируемость в финансировании на среднесрочный период.

В 2026 году в рамках Ukraine Support Loan Украине должно быть доступно до 45 млрд евро. В частности, оборонный компонент на 2026 год предусматривает 28,3 млрд евро.

«Получение первого оборонного транша в рамках Ukraine Support Loan является важным практическим шагом в реализации нового формата поддержки Украины со стороны Европейского Союза. Эти средства будут направлены на то, что сегодня имеет критическое значение для нашей устойчивости: усиление украинского производства дронов, оборонной промышленности и обеспечение потребностей сил обороны», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Справка Finance.ua

25 июня в Государственный бюджет Украины уже поступило 3,2 млрд евро от Европейского Союза — первый транш бюджетной поддержки в рамках Ukraine Support Loan.

Таким образом, общий объем средств, полученных Украиной по этому инструменту, составляет 7 млрд евро.

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