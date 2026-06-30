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Украина получила 3,9 млрд евро от ЕС

Казна и Политика
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Общий объем средств, полученных Украиной по этому инструменту, составляет 7 млрд евро
Общий объем средств, полученных Украиной по этому инструменту, составляет 7 млрд евро
В специальный фонд Государственного бюджета поступило еще 3,9 млрд евро от Европейского Союза. Это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Таким образом, общий объем средств, полученных Украиной по этому инструменту, составляет 7 млрд евро», — акцентировала Свириденко.

Куда направят деньги

Свириденко сообщила, что средства будут направлены на финансирование приоритетных оборонных потребностей:
  • производство украинских дронов;
  • усиление возможностей ОПК;
  • обеспечение срочных поставок для нужд фронта
По ее словам, 25 июня в госбюджет поступило 3,2 млрд евро для бюджетной поддержки в рамках этого же займа.

Что известно о программе поддержки Ukraine Support Loan

Как сообщило Министерство финансов, Ukraine Support Loan является частью более широкой двухлетней рамки поддержки Украины со стороны Европейского Союза на 2026−2027 годы.
Общий объем инструмента составляет до 90 млрд евро.
Это решение позволяет Украине не только покрывать неотложные финансовые потребности, но и получить больше прогнозируемость в финансировании на среднесрочный период.
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В 2026 году в рамках Ukraine Support Loan Украине должно быть доступно до 45 млрд евро. В частности, оборонный компонент на 2026 год предусматривает 28,3 млрд евро.
«Получение первого оборонного транша в рамках Ukraine Support Loan является важным практическим шагом в реализации нового формата поддержки Украины со стороны Европейского Союза. Эти средства будут направлены на то, что сегодня имеет критическое значение для нашей устойчивости: усиление украинского производства дронов, оборонной промышленности и обеспечение потребностей сил обороны», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Справка Finance.ua

  • 25 июня в Государственный бюджет Украины уже поступило 3,2 млрд евро от Европейского Союза — первый транш бюджетной поддержки в рамках Ukraine Support Loan.
  • Таким образом, общий объем средств, полученных Украиной по этому инструменту, составляет 7 млрд евро.
По материалам:
Finance.ua
Финансовая помощьЕСБюджетМинфинКабмин
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