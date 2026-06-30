Украина получила 3,9 млрд евро от ЕС

В 2026 году в рамках Ukraine Support Loan Украине должно быть доступно до 45 млрд евро. В частности, оборонный компонент на 2026 год предусматривает 28,3 млрд евро.
«Получение первого оборонного транша в рамках Ukraine Support Loan является важным практическим шагом в реализации нового формата поддержки Украины со стороны Европейского Союза. Эти средства будут направлены на то, что сегодня имеет критическое значение для нашей устойчивости: усиление украинского производства дронов, оборонной промышленности и обеспечение потребностей сил обороны», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Справка Finance.ua
25 июня в Государственный бюджет Украины уже поступило 3,2 млрд евро от Европейского Союза — первый транш бюджетной поддержки в рамках Ukraine Support Loan.
Таким образом, общий объем средств, полученных Украиной по этому инструменту, составляет 7 млрд евро.