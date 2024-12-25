Украина получила 150 млн евро от Европейского Союза — Finance.ua

Украина получила 150 млн евро от Европейского Союза Сегодня 15:40 — Казна и Политика

Украина получила 150 млн евро от Европейского Союза

Украина получила 150 млн евро от Европейского Союза в рамках второго транша Соглашения о поддержке быстрого восстановления.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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На что пойдут деньги

Средства будут направлены на важные сферы, в частности:

обеспечение бесплатным питанием учеников 1−4 классов;

восстановление инфраструктуры;

поддержание бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции.

Этот транш стал частью более широкого соглашения, предусматривающего общую сумму поддержки в размере 300 млн евро для Украины.

«Благодарим страны и институты ЕС за важную поддержку восстановления нашей страны, помощь бизнесу и в обеспечении комфортных условий жизни для украинцев», — написал Шмыгаль.

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