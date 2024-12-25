Украина получила 150 млн евро от Европейского Союза — Finance.ua

Украина получила 150 млн евро от Европейского Союза
Украина получила 150 млн евро от Европейского Союза в рамках второго транша Соглашения о поддержке быстрого восстановления.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
На что пойдут деньги
Средства будут направлены на важные сферы, в частности:
- обеспечение бесплатным питанием учеников 1−4 классов;
- восстановление инфраструктуры;
- поддержание бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции.
Этот транш стал частью более широкого соглашения, предусматривающего общую сумму поддержки в размере 300 млн евро для Украины.
«Благодарим страны и институты ЕС за важную поддержку восстановления нашей страны, помощь бизнесу и в обеспечении комфортных условий жизни для украинцев», — написал Шмыгаль.
Поделиться новостью