Украина получила 150 млн евро от Европейского Союза — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила 150 млн евро от Европейского Союза

Казна и Политика
24
Украина получила 150 млн евро от Европейского Союза
Украина получила 150 млн евро от Европейского Союза
Украина получила 150 млн евро от Европейского Союза в рамках второго транша Соглашения о поддержке быстрого восстановления.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Читайте также

На что пойдут деньги

Средства будут направлены на важные сферы, в частности:
  • обеспечение бесплатным питанием учеников 1−4 классов;
  • восстановление инфраструктуры;
  • поддержание бесперебойного производства сельскохозяйственной продукции.
Этот транш стал частью более широкого соглашения, предусматривающего общую сумму поддержки в размере 300 млн евро для Украины.
Читайте также
«Благодарим страны и институты ЕС за важную поддержку восстановления нашей страны, помощь бизнесу и в обеспечении комфортных условий жизни для украинцев», — написал Шмыгаль.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.