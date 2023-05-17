Украина получила 100% заказанного газа в ходе первого тендера ЕС — Finance.ua

Украина получила 100% заказанного газа в ходе первого тендера ЕС Сегодня 07:27 — Энергетика

Украина получила 100% заказанного газа в ходе первого тендера ЕС

Украина получила 100% объема газа, заказанного благодаря ее участию в Платформе Е С по совместной закупке газа, начатой пять месяцев назад для повышения энергетической безопасности ЕС и его партнеров в рамках Энергетического сообщества.

Об этом в Брюсселе, подводя итоги первого тендера на коллективную закупку газа, рассказал вице-президент Европейской Комиссии Марош Шефчович.

«Результаты [тендера] для наиболее уязвимых стран особенно положительны. Например, запрос на объемы газа, заказанные Болгарией, был полностью выполнен. В Украине и Молдове, соответственно, были выполнены 100% и 80% заказанных объемов на поставки газа. Это было достигнуто благодаря инструменту (газовой Платформе Е С . — Ред.), который не существовал еще 5 месяцев назад», — подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.

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Он отметил, что реакция рынка на объявленный Еврокомиссией первый тендер на совместную закупку газа была положительной. В тендере приняли участие 25 ключевых поставщиков газа и более 110 компаний, заинтересованных в его потреблении, и эти количественные показатели продолжают расти из-за высокого интереса с обеих сторон. Первоначальный тендерный запрос ЕС на закупку газа охватывал его объем в 11,6 миллиарда кубических метров газа, при этом предложение надежных (не российских. — Ред.) компаний-поставщиков составило 13,4 миллиарда кубических метров газа.

«Это можно назвать без преувеличения выдающимся успехом. Сочетание спроса от нескольких стран ЕС было верным решением, позволившим воспользоваться мощной покупательной способностью ЕС и успешно работать над заполнением европейских газовых хранилищ до следующей зимы. Был достигнут общий объем закупки в 10,9 миллиарда кубометров газа, из которого на сжиженный газ LNG приходится около 20 процентов, и остальные 80 процентов покрываются за счет трубопроводного газа», — сообщил Шефчович.

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Он отметил, что в следующий понедельник намерен провести виртуальное собрание Платформы Е С по закупке газа. Все участники тендера проинформированы о его результатах и будут способны начать переговоры относительно заключения контрактов. Этот процесс происходит за пределами агрегированной Платформы Е С и без вмешательства Европейской Комиссии. Во второй половине июня Еврокомиссия намерена провести второй раунд тендера по удовлетворению агрегированного спроса европейских потребителей на газ, еще три таких раунда будут проведены до окончания текущего года.

«Несмотря на эти положительные новости… мы не должны терять бдительность. У нас все еще есть война, которая пылает в Украине, мы должны помнить также о тяжелых уроках прошлого года. Мы должны работать, чтобы наша энергетическая безопасность была гораздо сильнее, чем в прошлом году. При этом мы не можем быть удовлетворены тем уровнем цен на энергию, который сейчас существует в Европе. Мы будем продолжать привлечение со всеми надежными поставщиками по всему миру, чтобы быть хорошо подготовленными к следующей зиме», — сказал вице-президент Еврокомиссии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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