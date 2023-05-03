В 2022 году частные газодобытчики не смогли продать треть своего газа — Ассоциация Сегодня 21:30 — Энергетика

Из-за сокращения промышленного потребления газа частные газодобытчики вынуждены накапливать ресурс в хранилищах.

Об этом говорится в статье Forbes . Отмечается, что из-за войны промышленное потребление газа, на которое ориентирована частная добыча, снизилось на 40-50%.

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко подчеркнул, что в прошлом году каждый третий кубометр газа, добытый частными компаниями, не был продан.

В таких условиях частный бизнес был вынужден сокращать добычу, и по итогам 2022 года частная добыча снизилась на 16% — до 4,2 млрд кубометров.

Нереализованный газ частники вынуждены закачивать в подземные хранилища. По данным Ассоциации, по состоянию на март в подземке находилось около 10 млрд кубометров газа, 16% которого — газ частной добычи. В денежном эквиваленте это около $550 млн по украинским ценам или $688 млн по европейским.

Напомним, глава комитета Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус предложил возобновить экспорт газа и угля.

УНІАН По материалам:

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