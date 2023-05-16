Украина предлагает Европе свободные газохранилища, чтобы заблаговременно покупать дешевый газ — Finance.ua

Украина предлагает Европе свободные газохранилища, чтобы заблаговременно покупать дешевый газ Сегодня 09:34 — Энергетика

Рекордное за несколько лет падение цены голубого топлива побуждает европейских участников рынка к выгодным закупкам. Но собственные газохранилища уже почти заполнены. Это вызвало интерес к украинской ГТС. Отечественный оператор считает, что это укрепит энергобезопасность региона, пишет УНН со ссылкой на сообщение Оператора ГТС Украины

Европейские цены на газ, которые в прошлом году в этот период достигали отметки в 100 евро за мегаватт-час, снизились до 35 евро за МВт/час (или 398,1 долл. за тыс. куб. м) — самого низкого уровня с лета 2021 года.

Падению цены на газ в ЕС, как отмечено, способствует несколько факторов, среди которых высокий уровень заполнения газовых хранилищ (свыше 62%) и рекордные объемы поступлений сжиженного природного газа. В частности, в апреле 2023 года, по данным отслеживания судов, собранных Bloomberg, эти показатели достигли абсолютного максимума за всю историю наблюдений — 12,07 млрд куб. м.

Рекордные потоки СПГ в Европе сохраняются и в мае.

УНН По материалам:

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