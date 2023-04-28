Украина получила $1,3 млрд от США через Целевой фонд Всемирного банка — Finance.ua
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Украина получила $1,3 млрд от США через Целевой фонд Всемирного банка

Казна и Политика
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Украина получила $1,3 млрд от США через Целевой фонд Всемирного банка
Украина получила $1,3 млрд от США через Целевой фонд Всемирного банка
Сегодня, 28 апреля, в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере $1,25 млрд. долларов от США.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Финансирование предоставлено через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для Проекта «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE).
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С начала полномасштабного вторжения россии Украина получила от Соединенных Штатов Америки около 16,7 млрд долларов США в форме грантов.
«Партнерство с США и командой Всемирного банка во время войны позволяет правительству Украины финансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме. В то же время помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизации финансовой системы», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
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Средства от США будут направлены на обеспечение пенсионных выплат, отдельных программ государственной социальной помощи (выплаты ВПЛ), зарплат работникам здравоохранения и выплат сотрудникам ГСЧС.
Сегодня в Украине внедряется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) Проект «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» на общую сумму 16,5 млрд долларов США и 1,4 млрд евро (ссуды МБРР, кредиты МАР, гранты Целевого фонда многих доноров).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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