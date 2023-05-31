Украина получила $1,25 млрд от США через Всемирный банк – Шмыгаль — Finance.ua

Украина получила $1,25 млрд от США через Всемирный банк – Шмыгаль
Украина получила $1,25 млрд финансовой помощи от США через механизм Всемирного банка. Об этом в Twitter 31 мая сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Украина получила от США $1,25 млрд финансовой поддержки в рамках проекта Всемирного банка PEACE. Средства пойдут на поддержку государственного бюджета, в том числе на социальные и гуманитарные расходы», — написал он.
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Шмыгаль поблагодарил США и Всемирный банк.
«Ценим помощь партнеров во время борьбы с агрессором», — добавил он.
Напомним, США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе «президентского сокращения» запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более продолжительной перспективе, заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
По данным Пентагона по состоянию на 21 мая, с начала работы администрации Байдена в 2021 году США выделили на помощь Украине в области безопасности более $38 млрд, в том числе $37,3 млрд — с начала полномасштабного вторжения рф.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о лендлизе для Украины, согласно которому США смогут давать в долг или сдавать в аренду средства защиты Украины и другим странам Восточной Европы. Посольство Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока что использует программы бесплатной передачи оружия, а лендлиз — это дополнительный инструмент, который будут применять в случае необходимости.
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