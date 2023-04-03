Украина полностью прекратила импорт электроэнергии, ограничений потребления нет — Укрэнерго — Finance.ua
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Украина полностью прекратила импорт электроэнергии, ограничений потребления нет — Укрэнерго

Энергетика
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Украина полностью прекратила импорт электроэнергии, ограничений потребления нет — Укрэнерго
Украина полностью прекратила импорт электроэнергии, ограничений потребления нет — Укрэнерго
«Укрэнерго» не применяет отключение потребителей ни в одной области, несмотря на более высокое потребление, импорт электроэнергии отсутствует.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
В связи с похолоданием и завершением отопительного сезона в отдельных регионах потребление выше, чем в понедельник на прошлой неделе.
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Укрэнерго призывает разумно потреблять электроэнергию: не включать одновременно много мощных приборов, по возможности распределять их использование на протяжении суток. Такие меры позволят снизить нагрузку на энергосистему.
Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления, в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Укрэнерго сообщает, что импорт электроэнергии отсутствует — до сих пор в течение нескольких недель он продолжался в незначительных объемах.
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Ограничения в сетях «Укрэнерго» отсутствуют. По-прежнему сложная ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах, где населенные пункты подвергаются обстрелам россиян и повреждаются сети электроснабжения.
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В частности, в Донецкой области россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру. В результате были локальные перебои в электроснабжении. Восстановление питания усложняется ситуацией безопасности в этих регионах.
Из-за повреждений ключевых высоковольтных подстанций, нанесенных агрессором в течение последних шести месяцев, надежность питания потребителей большинства регионов Украины значительно снижена. Следовательно, оператор продолжает ремонтные работы для повышения надежности питания потребителей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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