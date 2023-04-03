Четыре компонента. В «Укрэнерго» назвали необходимое для подготовки к следующей зиме — Finance.ua
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Четыре компонента. В «Укрэнерго» назвали необходимое для подготовки к следующей зиме

Энергетика
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Четыре компонента. В «Укрэнерго» назвали необходимое для подготовки к следующей зиме
Четыре компонента. В «Укрэнерго» назвали необходимое для подготовки к следующей зиме
Чтобы подготовить страну к следующей зиме или возможным террористическим атакам, нужны четыре ключевых компонента.
Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в ходе телемарафона.
Кудрицкий сообщил, что для подготовки страны требуется четыре ключевых компонента, а именно:
  • физическая защита энергообъектов;
  • восстановление генерации;
  • оборудование;
  • деньги.
«Мы активно готовимся к следующей зиме и принимаем решения, которые позволят защитить наши объекты. И мы очень благодарны Государственному агентству по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, с которым мы сотрудничаем в том, чтобы защитить магистральную инфраструктуру и критически важные энергообъекты», — сообщил Кудрицкий.
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Он заявил, что план компании состоит в том, чтобы успеть к следующему отопительному сезону существенно усилить защиту объектов, то есть инженерные укрепления, и сделать подстанции более устойчивыми к вражеским ударам.
«Помимо физической защиты объектов, также это восстановление генерации — гидро-, теплоэлектростанций, подготовка теплоэлектроцентралей к зиме», — добавил Кудрицкий.
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Он также подчеркнул, что важно законтрактовать и привезти в Украину достаточное количество оборудования, которое необходимо для ремонта сетей и электростанций.
Также, по его словам, важно наличие денег для того, чтобы ремонтировать поврежденные энергообъекты, подстанции и сети.
«Эти ключевые компоненты должны присутствовать для того, чтобы мы подготовились и прошли следующую зиму без таких стрессов и таких масштабных отключений, которые были в прошлом сезоне», — подытожил глава «Укрэнерго».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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