Четыре компонента. В «Укрэнерго» назвали необходимое для подготовки к следующей зиме — Finance.ua

Четыре компонента. В «Укрэнерго» назвали необходимое для подготовки к следующей зиме
Чтобы подготовить страну к следующей зиме или возможным террористическим атакам, нужны четыре ключевых компонента.
Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в ходе телемарафона.
Кудрицкий сообщил, что для подготовки страны требуется четыре ключевых компонента, а именно:
- физическая защита энергообъектов;
- восстановление генерации;
- оборудование;
- деньги.
«Мы активно готовимся к следующей зиме и принимаем решения, которые позволят защитить наши объекты. И мы очень благодарны Государственному агентству по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, с которым мы сотрудничаем в том, чтобы защитить магистральную инфраструктуру и критически важные энергообъекты», — сообщил Кудрицкий.
Он заявил, что план компании состоит в том, чтобы успеть к следующему отопительному сезону существенно усилить защиту объектов, то есть инженерные укрепления, и сделать подстанции более устойчивыми к вражеским ударам.
«Помимо физической защиты объектов, также это восстановление генерации — гидро-, теплоэлектростанций, подготовка теплоэлектроцентралей к зиме», — добавил Кудрицкий.
Он также подчеркнул, что важно законтрактовать и привезти в Украину достаточное количество оборудования, которое необходимо для ремонта сетей и электростанций.
Также, по его словам, важно наличие денег для того, чтобы ремонтировать поврежденные энергообъекты, подстанции и сети.
«Эти ключевые компоненты должны присутствовать для того, чтобы мы подготовились и прошли следующую зиму без таких стрессов и таких масштабных отключений, которые были в прошлом сезоне», — подытожил глава «Укрэнерго».
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