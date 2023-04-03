Четыре компонента. В «Укрэнерго» назвали необходимое для подготовки к следующей зиме — Finance.ua

Четыре компонента. В «Укрэнерго» назвали необходимое для подготовки к следующей зиме Сегодня 11:46 — Энергетика

Четыре компонента. В «Укрэнерго» назвали необходимое для подготовки к следующей зиме

Чтобы подготовить страну к следующей зиме или возможным террористическим атакам, нужны четыре ключевых компонента.

Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в ходе телемарафона.

Кудрицкий сообщил, что для подготовки страны требуется четыре ключевых компонента, а именно:

физическая защита энергообъектов;

восстановление генерации;

оборудование;

деньги.

«Мы активно готовимся к следующей зиме и принимаем решения, которые позволят защитить наши объекты. И мы очень благодарны Государственному агентству по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, с которым мы сотрудничаем в том, чтобы защитить магистральную инфраструктуру и критически важные энергообъекты», — сообщил Кудрицкий.

Читайте также Низкие тарифы на электричество могут сохранить: что известно

Он заявил, что план компании состоит в том, чтобы успеть к следующему отопительному сезону существенно усилить защиту объектов, то есть инженерные укрепления, и сделать подстанции более устойчивыми к вражеским ударам.

«Помимо физической защиты объектов, также это восстановление генерации — гидро-, теплоэлектростанций, подготовка теплоэлектроцентралей к зиме», — добавил Кудрицкий.

Он также подчеркнул, что важно законтрактовать и привезти в Украину достаточное количество оборудования, которое необходимо для ремонта сетей и электростанций.

Также, по его словам, важно наличие денег для того, чтобы ремонтировать поврежденные энергообъекты, подстанции и сети.

«Эти ключевые компоненты должны присутствовать для того, чтобы мы подготовились и прошли следующую зиму без таких стрессов и таких масштабных отключений, которые были в прошлом сезоне», — подытожил глава «Укрэнерго».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.