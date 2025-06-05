Украина подписала соглашение с Японией для получения 3 млрд долл. замороженных активов рф — Finance.ua

Украина подписала соглашение с Японией для получения 3 млрд долл. замороженных активов рф Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Украина подписала соглашение с Японией для получения 3 млрд долл. замороженных активов рф

Украина и Японское агентство JICA подписали соглашение, необходимое для получения 3 млрд долларов по инициативе ERA.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Денежные средства будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных активов рф.

«Ресурс направим на приоритетные бюджетные расходы для развития экономики и усиления Украины», — отметил он.

Премьер-министр поблагодарил японских друзей и партнеров G7 за механизм, который принуждает россию платить.

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Итого в рамках реализации ERA в Украину поступило уже 14,7 млрд долларов.

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