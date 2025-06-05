Украина подписала соглашение с Японией для получения 3 млрд долл. замороженных активов рф — Finance.ua
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Украина подписала соглашение с Японией для получения 3 млрд долл. замороженных активов рф

Казна и Политика
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Украина подписала соглашение с Японией для получения 3 млрд долл. замороженных активов рф
Украина подписала соглашение с Японией для получения 3 млрд долл. замороженных активов рф
Украина и Японское агентство JICA подписали соглашение, необходимое для получения 3 млрд долларов по инициативе ERA.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Денежные средства будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных активов рф.
«Ресурс направим на приоритетные бюджетные расходы для развития экономики и усиления Украины», — отметил он.
Премьер-министр поблагодарил японских друзей и партнеров G7 за механизм, который принуждает россию платить.
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Итого в рамках реализации ERA в Украину поступило уже 14,7 млрд долларов.
По материалам:
Finance.ua
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