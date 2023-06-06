Украина подписала соглашение с Францией о приостановлении выплат по официальному долгу — Finance.ua

Украина подписала соглашение с Францией о приостановлении выплат по официальному долгу Сегодня 16:48 — Казна и Политика

Украина подписала соглашение с Францией о приостановлении выплат по официальному долгу, Фото: mof.gov.ua

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с послом Франции в Киеве Этьеном де Понсеном соглашение о приостановлении выплат по государственному долгу.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отметил министр, приостановление выплат по официальному долгу позволит уменьшить долговую нагрузку на госбюджет Украины и направить средства на финансирование первоочередных потребностей и поддержать пострадавшую от войны экономику.

Напомним, 14 сентября 2022 года министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о взаимопонимании о приостановлении выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба с целью смягчения экономических последствий агрессивной войны россии против Украины.

Меморандум подписали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

В марте Группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба (Группа кредиторов, GCU) предоставила финансовые гарантии для программы Международного валютного фонда с целью восстановления макроэкономической стабильности страны.

Предоставление финансовых гарантий со стороны GCU включает продление моратория на выплату долгов Украины с 1 августа 2022 года на период действия программы МВФ (2023−2027 годы).

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