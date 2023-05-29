Госдолг Украины за месяц вырос еще на 4,3 млрд долларов: что стало причиной — Finance.ua
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Госдолг Украины за месяц вырос еще на 4,3 млрд долларов: что стало причиной

Казна и Политика
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Госдолг Украины за месяц вырос еще на 4,3 млрд долларов: что стало причиной
Госдолг Украины за месяц вырос еще на 4,3 млрд долларов: что стало причиной
Госдолг Украины продолжает расти. В апреле он вырос на 4,3 млрд долларов, поскольку поступили транши кредитов МВФ и Евросоюза.
Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
По состоянию на 30 апреля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4544,87 млрд гривен или 124,28 млрд долларов.
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За апрель сумма долга выросла в гривневом эквиваленте на 159,92 млрд гривен и в долларовом эквиваленте на 159,92 млрд долларов. С начала года госдолг вырос на 471,37 млрд гривен или на 12,89 млрд долларов.
Госдолг вырос в основном из-за того, что в апреле Украина получила транш кредита МВФ на 2,7 и 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС. Благодаря этому Международные резервы Украины за апрель выросли на 12,8% до 35,9 млрд долларов. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет (с августа 2011 года).
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Отметим, что США обязались предоставить бюджету Украины в 2023 году помощь в виде грантов на 9,9 млрд долларов, ЕС предоставит 18 млрд евро макрофинансовой помощи в виде льготных кредитов.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины улучшит прогнозную оценку роста реального ВВП Украины в 2023 году с 0,3% до 1%, инфляция по итогам года замедлит рост, считают банкиры;
  • в апреле сообщалось, что государственный и гарантированный государством долг Украины в 2022 году увеличился на $13,4 млрд — до $161 млрд, что соответствует 78,5% ВВП на конец 2022 года, хотя по состоянию на конец 2021 года госдолг составил всего 48,9% ВВП.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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