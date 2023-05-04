Финансовые обязательства: с каких доходов украинцев могут взимать долги — Finance.ua
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Финансовые обязательства: с каких доходов украинцев могут взимать долги

Личные финансы
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Финансовые обязательства: с каких доходов украинцев могут взимать долги
Финансовые обязательства: с каких доходов украинцев могут взимать долги
В Украине взыскание долгов регулируется законодательством. Так, общий размер всех отчислений при каждой выплате зарплаты и других доходов должника не может превышать 50% заработной платы, которая должна быть выплачена работнику. Специалисты Центрального межрегионального управления Министерства юстиции г. Киев рассказали, в каком случае происходит взыскание долгов и сколько средств могут взимать с зарплаты, пенсии и других доходов должника.
Взыскание с заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должника происходит в ряде случаев. Среди них:
  • при отсутствии у должника средств/электронных денег, находящихся на счетах в банках или других финансовых учреждениях,
  • при отсутствии или недостаточности имущества должника для покрытия в полном объеме подлежащих взысканию сумм,
  • а также в случае исполнения решений о взыскании периодических платежей.
«По другим исполнительным документам исполнитель имеет право обратить взыскание на заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы должника без применения мер принудительного обращения взыскания на имущество должника — по письменному заявлению взыскателя или по исполнительным документам, сумма взыскания по которым не превышает пяти минимальных размеров заработной платы», — говорится в сообщении.
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Алгоритм взыскания выглядит так:

  • Об обращении взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы должника исполнитель выносит постановление. Его присылают для выполнения предприятию, учреждению, организации, физическому лицу, ФЛП, которые выплачивают должнику соответственно заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы.
  • Предприятия или другие учреждения, осуществляющие отчисления из заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должника, перечисляют средства на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя.
  • Такие предприятия ежемесячно присылают исполнителю отчет о произведенных отчислениях и выплатах по форме, установленной Минюстом.
  • В случае прекращения перечисления средств взыскателю работодатель не позднее трехдневного срока уведомляет исполнителя о причине прекращения выплат и указывает новое место работы, проживания или обучения должника, если оно известно.
Размер отчислений с доходов должника рассчитывается из суммы, остающейся после удержания налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Сколько могут взимать с зарплаты должника

Из заработной платы должника может быть удержано по исполнительным документам до погашения в полном объеме задолженности:
  • в случае взыскания алиментов,
  • возмещение ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью лица,
  • в связи с потерей кормильца, имущественного и/или морального ущерба, причиненного уголовным правонарушением или другим общественно опасным деянием, — 50%;
  • по другим видам взысканий, если иное не предусмотрено законом, — 20%.

Сколько могут взимать с пенсии должника

С пенсии может быть отчислено не более 50% ее размера:
  • на содержание членов семьи (алименты),
  • на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций,
  • на возмещение пенсионером ущерба, нанесенного увечьем или иным повреждением здоровья,
  • а также в связи со смертью потерпевшего на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.
По другим видам взысканий может быть отчислено не более 20% пенсии.
«Общий размер всех отчислений при каждой выплате заработной платы и других доходов должника не может превышать 50 процентов заработной платы, которая должна быть выплачена работнику, в том числе в случае отчисления по нескольким исполнительным документам. Это ограничение не распространяется на вычет из заработной платы в случае отбывания должником наказания в виде исправительных работ и взыскания алиментов на несовершеннолетних детей. В таких случаях размер вычета из заработной платы не может превышать 70 процентов», — говорится в сообщении.
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По материалам:
Finance.ua
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