Финансовые обязательства: с каких доходов украинцев могут взимать долги — Finance.ua

Финансовые обязательства: с каких доходов украинцев могут взимать долги Сегодня 11:01 — Личные финансы

Финансовые обязательства: с каких доходов украинцев могут взимать долги

В Украине взыскание долгов регулируется законодательством. Так, общий размер всех отчислений при каждой выплате зарплаты и других доходов должника не может превышать 50% заработной платы, которая должна быть выплачена работнику. Специалисты Центрального межрегионального управления Министерства юстиции г. Киев рассказали , в каком случае происходит взыскание долгов и сколько средств могут взимать с зарплаты, пенсии и других доходов должника.

Взыскание с заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должника происходит в ряде случаев. Среди них:

при отсутствии у должника средств/электронных денег, находящихся на счетах в банках или других финансовых учреждениях,

при отсутствии или недостаточности имущества должника для покрытия в полном объеме подлежащих взысканию сумм,

а также в случае исполнения решений о взыскании периодических платежей.

«По другим исполнительным документам исполнитель имеет право обратить взыскание на заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы должника без применения мер принудительного обращения взыскания на имущество должника — по письменному заявлению взыскателя или по исполнительным документам, сумма взыскания по которым не превышает пяти минимальных размеров заработной платы», — говорится в сообщении.

Читайте также Как реструктуризировать долг за коммунальные услуги: пошаговая инструкция

Алгоритм взыскания выглядит так:

Об обращении взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы должника исполнитель выносит постановление. Его присылают для выполнения предприятию, учреждению, организации, физическому лицу, ФЛП, которые выплачивают должнику соответственно заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы.

Предприятия или другие учреждения, осуществляющие отчисления из заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должника, перечисляют средства на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя.



Такие предприятия ежемесячно присылают исполнителю отчет о произведенных отчислениях и выплатах по форме, установленной Минюстом.



В случае прекращения перечисления средств взыскателю работодатель не позднее трехдневного срока уведомляет исполнителя о причине прекращения выплат и указывает новое место работы, проживания или обучения должника, если оно известно.



Размер отчислений с доходов должника рассчитывается из суммы, остающейся после удержания налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Сколько могут взимать с зарплаты должника

Из заработной платы должника может быть удержано по исполнительным документам до погашения в полном объеме задолженности:

в случае взыскания алиментов,

возмещение ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью лица,

в связи с потерей кормильца, имущественного и/или морального ущерба, причиненного уголовным правонарушением или другим общественно опасным деянием, — 50%;

по другим видам взысканий, если иное не предусмотрено законом, — 20%.

Сколько могут взимать с пенсии должника

С пенсии может быть отчислено не более 50% ее размера:

на содержание членов семьи (алименты),

на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций,

на возмещение пенсионером ущерба, нанесенного увечьем или иным повреждением здоровья,

а также в связи со смертью потерпевшего на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.

По другим видам взысканий может быть отчислено не более 20% пенсии.

«Общий размер всех отчислений при каждой выплате заработной платы и других доходов должника не может превышать 50 процентов заработной платы, которая должна быть выплачена работнику, в том числе в случае отчисления по нескольким исполнительным документам. Это ограничение не распространяется на вычет из заработной платы в случае отбывания должником наказания в виде исправительных работ и взыскания алиментов на несовершеннолетних детей. В таких случаях размер вычета из заработной платы не может превышать 70 процентов», — говорится в сообщении.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.