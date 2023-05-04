Финансовые обязательства: с каких доходов украинцев могут взимать долги — Finance.ua

Финансовые обязательства: с каких доходов украинцев могут взимать долги
В Украине взыскание долгов регулируется законодательством. Так, общий размер всех отчислений при каждой выплате зарплаты и других доходов должника не может превышать 50% заработной платы, которая должна быть выплачена работнику. Специалисты Центрального межрегионального управления Министерства юстиции г. Киев рассказали, в каком случае происходит взыскание долгов и сколько средств могут взимать с зарплаты, пенсии и других доходов должника.
Взыскание с заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должника происходит в ряде случаев. Среди них:
- при отсутствии у должника средств/электронных денег, находящихся на счетах в банках или других финансовых учреждениях,
- при отсутствии или недостаточности имущества должника для покрытия в полном объеме подлежащих взысканию сумм,
- а также в случае исполнения решений о взыскании периодических платежей.
«По другим исполнительным документам исполнитель имеет право обратить взыскание на заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы должника без применения мер принудительного обращения взыскания на имущество должника — по письменному заявлению взыскателя или по исполнительным документам, сумма взыскания по которым не превышает пяти минимальных размеров заработной платы», — говорится в сообщении.
Алгоритм взыскания выглядит так:
- Об обращении взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы должника исполнитель выносит постановление. Его присылают для выполнения предприятию, учреждению, организации, физическому лицу, ФЛП, которые выплачивают должнику соответственно заработную плату, пенсию, стипендию и другие доходы.
- Предприятия или другие учреждения, осуществляющие отчисления из заработной платы, пенсии, стипендии и других доходов должника, перечисляют средства на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя.
- Такие предприятия ежемесячно присылают исполнителю отчет о произведенных отчислениях и выплатах по форме, установленной Минюстом.
- В случае прекращения перечисления средств взыскателю работодатель не позднее трехдневного срока уведомляет исполнителя о причине прекращения выплат и указывает новое место работы, проживания или обучения должника, если оно известно.
Размер отчислений с доходов должника рассчитывается из суммы, остающейся после удержания налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Сколько могут взимать с зарплаты должника
Из заработной платы должника может быть удержано по исполнительным документам до погашения в полном объеме задолженности:
- в случае взыскания алиментов,
- возмещение ущерба, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью лица,
- в связи с потерей кормильца, имущественного и/или морального ущерба, причиненного уголовным правонарушением или другим общественно опасным деянием, — 50%;
- по другим видам взысканий, если иное не предусмотрено законом, — 20%.
Сколько могут взимать с пенсии должника
С пенсии может быть отчислено не более 50% ее размера:
- на содержание членов семьи (алименты),
- на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций,
- на возмещение пенсионером ущерба, нанесенного увечьем или иным повреждением здоровья,
- а также в связи со смертью потерпевшего на возврат переплаченных сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях.
По другим видам взысканий может быть отчислено не более 20% пенсии.
«Общий размер всех отчислений при каждой выплате заработной платы и других доходов должника не может превышать 50 процентов заработной платы, которая должна быть выплачена работнику, в том числе в случае отчисления по нескольким исполнительным документам. Это ограничение не распространяется на вычет из заработной платы в случае отбывания должником наказания в виде исправительных работ и взыскания алиментов на несовершеннолетних детей. В таких случаях размер вычета из заработной платы не может превышать 70 процентов», — говорится в сообщении.
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