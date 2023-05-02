Как реструктуризировать долг за коммунальные услуги: пошаговая инструкция — Finance.ua

Как реструктуризировать долг за коммунальные услуги: пошаговая инструкция Сегодня 11:07 — Личные финансы

Как реструктуризировать долг за коммунальные услуги: пошаговая инструкция

Потребители могут оформить договор реструктуризации или рассрочку задолженности за жилищно-коммунальные услуги, если она возникла по определенным причинам и сразу оплатить ее невозможно. Об этом сообщил коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса» (ЦКС). Рассказываем, как это сделать.

Каких услуг это касается? Заключить договор реструктуризации можно в «Центре коммунального сервиса» по таким услугам: поставка тепловой энергии и горячей воды, централизованное водоснабжение и водоотведение, а также содержание домов и сооружений и придомовых территорий/управление многоквартирным домом, вывоз бытовых отходов.

обратиться в любой районный сервисный центр КК «Центр коммунального сервиса» (независимо от места жительства) по предварительной записи: Чтобы заключить договор и воспользоваться механизмом реструктуризации (рассрочки) задолженности за жилищно-коммунальные услуги, необходимо(независимо от места жительства) по предварительной записи: https://cks.com.ua/equery

Какие документы нужно подать

Также необходимо подать заявление, оригиналы и копии документов:

паспорт (или ID-карта и выписка из Единого государственного демографического реестра);

карточку налогоплательщика PHУKНП (ИПH) (не предоставляется владельцем ID-карты в случае наличия ИНН в указанном документе);

документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение/квартиру и выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности;

доверенность представителя и его паспорт (если договор будет заключаться представителем собственника).

Получить консультацию, сверить сумму задолженности, подать заявление и копии документов можно и в дистанционном режиме через:

мессенджер в Facebook: https://www.facebook.com/cks.com.ua;

Skype или Telegram: https://cks.com.ua/to_consumers/our-services/.

Перед подписанием договора реструктуризации (рассрочки) задолженности специалист ЦКС актуализирует данные собственника, сверит суммы задолженности, платежей, показаний счетчиков и при наличии оснований произведет корректировку начислений, а также согласует период реструктуризации (рассрочки) задолженности и размер ежемесячного обязательного платежа.

После урегулирования всех вопросов и получения полного пакета документов потребителя пригласят в сервисный центр для подписания договора в удобное время (если обращение обрабатывалось в дистанционном режиме).

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