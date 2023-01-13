Украина планирует создать продовольственный хаб с одной из стран Африки — Finance.ua

Украина планирует создать продовольственный хаб с одной из стран Африки Сегодня 14:34 — Аграрный рынок

Украина планирует создать продовольственный хаб с одной из стран Африки

Украина и Гана намерены расширить сотрудничество в сфере сельского хозяйства и торгово-экономических отношений.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Стороны также рассмотрели вопрос создания общего проекта — логистического хаба для хранения продовольствия, который позволит хранить качественное зерно и будет способствовать прогнозированности сбыта и стабилизации цены на продовольствие.

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На встрече главы МинАПК Николая Сольского и министра продовольствия и сельского хозяйства Ганы Овуса Африи Акото была достигнута договоренность подробнее рассмотреть возможность реализации совместного украинско-африканского проекта в сфере логистической кооперации.

Стоит отметить, что Гана стала третьим государством (после Сенегала и Нигерии), которое посетила украинская делегация в рамках официального визита в страны Африки.

Напомним, в ноябре Украина запустила новую гуманитарную программу для разрешения продовольственного кризиса, с помощью которого международные партнеры могут как поддержать украинскую экономику в сложной ситуации, так и помочь бедным странам Африки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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