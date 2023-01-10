Венгрия выделит $3,5 млн на вывоз зерна из Украины в Африку — Finance.ua

Венгрия выделит $3,5 млн на вывоз зерна из Украины в Африку Сегодня 10:14 — Аграрный рынок

Венгрия выделит $3,5 млн на вывоз зерна из Украины в Африку

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил о выделении около 3,5 миллиона долларов для вывоза украинского зерна в страны Африки в рамках усилий по разрешению глобального продовольственного кризиса.

Как сообщает венгерское агентство MTI , такое заявление Сийярто прозвучало на встрече с министром иностранных дел Демократической Республики Конго Кристофом Лутундулой Апалой Пен’Апалой.

«Венгрия профинансирует отправку 10 тысяч тонн зерна из Украины в Африку на сумму около 3,5 миллиона долларов США как часть своей глобальной ответственности», — заявил глава венгерского МИД.

Также Сийярто заявил, что Венгрия и ДРК заинтересованы в скорейшем установлении мира и прекращении вооруженных конфликтов, которые сотрясают мир, и поэтому призывают к необходимому диалогу, прекращению огня и мирным переговорам.

По словам главы МИД Венгрии, это первый официальный визит министра иностранных дел Демократической Республики Конго за 50-летнюю историю дипломатических отношений.

Это не первая инициатива венгерской стороны в рамках усилий по вывозу зерна из Украины.

К примеру, в октябре 2022 года Венгрия открыла на границе с Украиной большой железнодорожный терминал для перегрузки контейнеров из широкой колеи на узкую — этот проект позволит наладить сухопутный маршрут для поставки украинского зерна в порты северной Адриатики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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