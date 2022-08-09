Украина ожидает следующего пакета санкций ЕС против россии осенью — Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает следующий пакет санкций ЕС против россии уже осенью, после возобновления активного политического сезона в ЕС.
Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.
«Сейчас у ЕС такая пауза в августе. Это не означает, что совсем выключились наши партнеры и работа остановилась, но следующий пакет санкций мы ожидаем уже осенью, после возобновления активного политического сезона в Европейском Союзе», — заявил Кулеба.
При этом министр не стал комментировать детали нового пакета санкций, подчеркнув при этом, что у Украины «четкое понимание, что она предлагает партнерам и что хочет там видеть».
«Мы уже активно поработали с государствами, нашими друзьями в Европейском Союзе для того, чтобы они внесли соответствующие предложения. Далее следует переговорный процесс, по результатам которого будет пакет», — добавил Кулеба.
Справка Finance.ua:
- Совет ЕС 26 июля принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительных мер по отдельным секторам российской экономики;
- седьмой санкционный пакет ЕС ввел в июле. Санкции предусматривают запрет на покупку, импорт, прямой или опосредованный трансфер золота из рф, в том числе через третьи страны. Запрет распространился в том числе на ювелирные изделия.
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