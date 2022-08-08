Расширение санкций против россии: появился текст президентского законопроекта — Finance.ua

Расширение санкций против россии: появился текст президентского законопроекта Сегодня 15:46 — Казна и Политика

Расширение санкций против россии: появился текст президентского законопроекта

Украина намерена расширить санкции против россии и ее граждан. Соответствующий законопроект внес в парламент президент Владимир Зеленский, текст документа № 7640 уже появился на сайте Верховной Рады.

Что предлагается? В общем, президент рекомендует Раде одобрить решение СНБО от 5 августа «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к российской федерации».

Запреты будут касаться россиян, юридических лиц из рф и Украины, конечным собственником, членом и участником которых являются россия и ее граждане, а также лиц, связанных с государством-агрессором.

В то же время, санкции не будут распространяться на россиян, живущих в Украине на законных основаниях.

Пакет санкций будет состоять из 10 пунктов:

запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц россии;

остановка разрешений на пользование недрами;

запрещение приватизировать или арендовать государственное имущество;

запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с россией;

запрет на захождение российских судов и самолетов;

прекращение выдачи наличных и платежных карт лицам, связанным с агрессором;

запрет на приобретение ценных бумаг от российских эмитентов;

запрет (разрешений и лицензий НБУ) на инвестиции в россию;

запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности в россию;

запрет на обретение права собственности на землю для лиц, связанных с рф.

Указанные санкции после принятия Верховной Радой будут действовать в течение 10 лет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.