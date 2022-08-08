Расширение санкций против россии: появился текст президентского законопроекта — Finance.ua

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Расширение санкций против россии: появился текст президентского законопроекта

Казна и Политика
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Расширение санкций против россии: появился текст президентского законопроекта
Расширение санкций против россии: появился текст президентского законопроекта
Украина намерена расширить санкции против россии и ее граждан. Соответствующий законопроект внес в парламент президент Владимир Зеленский, текст документа № 7640 уже появился на сайте Верховной Рады.
Что предлагается? В общем, президент рекомендует Раде одобрить решение СНБО от 5 августа «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к российской федерации».
Запреты будут касаться россиян, юридических лиц из рф и Украины, конечным собственником, членом и участником которых являются россия и ее граждане, а также лиц, связанных с государством-агрессором.
В то же время, санкции не будут распространяться на россиян, живущих в Украине на законных основаниях.
Пакет санкций будет состоять из 10 пунктов:
  • запрет на вывод капитала из Украины в пользу физических и юридических лиц россии;
  • остановка разрешений на пользование недрами;
  • запрещение приватизировать или арендовать государственное имущество;
  • запрет на публичные закупки товаров, работ, услуг, связанных с россией;
  • запрет на захождение российских судов и самолетов;
  • прекращение выдачи наличных и платежных карт лицам, связанным с агрессором;
  • запрет на приобретение ценных бумаг от российских эмитентов;
  • запрет (разрешений и лицензий НБУ) на инвестиции в россию;
  • запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности в россию;
  • запрет на обретение права собственности на землю для лиц, связанных с рф.
Указанные санкции после принятия Верховной Радой будут действовать в течение 10 лет.
По материалам:
РБК-Україна
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