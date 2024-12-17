Украина открывает новый автомобильный пункт пропуска на границе с Польшей — Finance.ua

Украина открывает новый автомобильный пункт пропуска на границе с Польшей Сегодня 19:14 — Технологии&Авто

На границе Украины и Польши будет открыт новый автомобильный пункт пропуска «Нижанковичи — Мальховичи». Он заработает 20 декабря.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, пункт пропуска будет открыт для пассажирского и грузового транспорта. А вот пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.

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«Сегодня на заседании утвердили соответствующее Соглашение между правительствами Украины и Польши. Открытие нового пункта пропуска снизит нагрузку на уже существующие. Также это расширяет возможности украинского экспорта», — рассказал Шмыгаль.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба рассказывал, что в следующем году на границе с Румынией также планируют запустить строительство нового большого пункта пропуска Белая Церковь. Для его запуска румынская сторона уже завершает строительство моста через реку Тиса. Ранее глава Закарпатского областного совета Владимир Чубирко сообщал, что мост будут возводить за средства Румынии и ЕС, украинская сторона оплатит строительство дороги в пункт пропуска.

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