Украина получила генераторы для пограничных пунктов с Молдовой и Румынией — Finance.ua

Украина получила генераторы для пограничных пунктов с Молдовой и Румынией Сегодня 11:29 — Казна и Политика

Агентство по международному развитию (USAID) этой осенью передало три генератора пограничным пунктам с Молдовой и Румынией.

Об этом агентство сообщило в X (Twitter), передает «Европейская правда».

США отметили, что США продолжают поддерживать украинский экспорт.

Этой осенью агентство передало три генератора пограничным пунктам с Молдовой и Румынией.

«Они обеспечивают бесперебойную работу даже при отключении света, способствуя росту объемов экспорта», — акцентировали в USAID.

В начале октября США через Агентство по международному развитию (USAID) передали Украине партию материалов для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

А 3 декабря министр иностранных дел Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поддержки украинского энергетического сектора.

Економічна Правда По материалам:

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