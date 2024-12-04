Украина получила генераторы для пограничных пунктов с Молдовой и Румынией — Finance.ua
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Украина получила генераторы для пограничных пунктов с Молдовой и Румынией

Казна и Политика
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Агентство по международному развитию (USAID) этой осенью передало три генератора пограничным пунктам с Молдовой и Румынией.
Об этом агентство сообщило в X (Twitter), передает «Европейская правда».
США отметили, что США продолжают поддерживать украинский экспорт.
Этой осенью агентство передало три генератора пограничным пунктам с Молдовой и Румынией.
«Они обеспечивают бесперебойную работу даже при отключении света, способствуя росту объемов экспорта», — акцентировали в USAID.
В начале октября США через Агентство по международному развитию (USAID) передали Украине партию материалов для защиты объектов энергетической инфраструктуры.
А 3 декабря министр иностранных дел Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поддержки украинского энергетического сектора.
По материалам:
Економічна Правда
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