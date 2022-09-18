Украина открыла новые рынки для 10 групп агротоваров — Finance.ua

Украина открыла новые рынки для 10 групп агротоваров Сегодня 19:09 — Аграрный рынок

Госпродслужба совместно с Министерством иностранных дел Украины продолжают работать в условиях военного положения над открытием новых рынков для украинского экспорта в мире.

«Мы знаем, что во время войны украинскому бизнесу особенно непросто. Именно поэтому дипломаты Министерства иностранных дел совместно с командой Госпотребслужбы упорно работают над открытием новых иностранных рынков, чтобы создавать новые возможности продажи товаров и услуг за рубеж для украинских компаний. В военное время экспорт становится настоящим спасением для бизнеса», — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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«Открытие возможностей нашим экспортерам выходить на внешние рынки не только обеспечивает экономическую стабильность для украинских предприятий и сохранение рабочих мест, а также является залогом признания работы нашей службы по обеспечению безопасности украинской продукции в условиях войны», — отметила Ольга Шевченко, заместитель главы Госпродпотребслужбы.

За 8 месяцев 2022 г. получен доступ на иностранные рынки для 10 групп украинских товаров в 6 странах мира:

мясные полуфабрикаты, предназначенные для потребления человеком, и мясные продукты в Черногорию;

молоко и молочные продукты в Доминикану и Кению;

корм для домашних животных в Сингапур;

энтомофаги (насекомые, создающие биотический барьер защиты для сельскохозяйственных культур) в Польшу;

жевательные предметы для домашних животных, кожи и шкуры, декоративные пресноводные рыбы и живые кролики в Израиль.

В настоящее время активно проводится работа по открытию рынков экспорта различных видов мяса птицы, яиц столовых и яичных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, меда и пчеловодства и других товаров. За каждым из таких решений стоит запрос бизнеса и огромная работа многих специалистов, которая может продолжаться несколько лет.

Министерство иностранных дел Украины и Госпродпотребслужба совместно работают над открытием новых рынков для украинского экспорта, оказывая поддержку производителям и устраняя технические препятствия в торговле, а также обеспечивая государственные гарантии соблюдения требований стран-партнеров.

За 2021 год Госпродпотребслужбой и МИД открыт и восстановлен доступ для украинских экспортеров на рынки 21 стран мира.

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