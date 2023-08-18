Украина откроет новый пункт пропуска на границе с Румынией — Finance.ua

Украина откроет новый пункт пропуска на границе с Румынией Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Украина откроет новый пункт пропуска на границе с Румынией

Украина и Румыния согласовали открытие нового пункта пропуска Белая Церковь — Сигету Мармацией. Он рассчитан на пропуск грузовых транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что Правительство одобрило проект Соглашения между Украиной и Румынией по открытию нового международного пункта пропуска Белая Церковь — Сигету Мармацией.

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«Нарушение логистических цепочек из-за российского вторжения и роста погрузки на автомобильные пункты пропуска требует от нас решений по развитию пограничной инфраструктуры. В то же время грузопоток в Румынию уже составляет 18% среди всех стран-соседей Украины и занимает второе место в целом», — подчеркнул заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Он добавил, что новый пункт пропуска будет рассчитан на пропуск 500 грузовиков в сутки, около тысячи легковых автомобилей и 100 автобусов.

Непосредственно строительством будет заниматься Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

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Діло По материалам:

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