На границе с Польшей откроют новый пункт пропуска: как он будет работать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На границе с Польшей откроют новый пункт пропуска: как он будет работать

37
На границе с Польшей откроют новый пункт пропуска: как он будет работать
На границе с Польшей откроют новый пункт пропуска: как он будет работать
На границе между Украиной и Польшей ведется строительство нового пункта пропуска «Нижанковичи — Мальховице». Его постоянный ввод в эксплуатацию планируется с начала 2024 года.
Польша ведет строительство пункта пропуска под названием «Нижанковичи — Мальховице» на границе с Украиной. Как известно, с февраля 2023 года пункт работает во временном режиме. Подробнее о том, когда он приступит к полноценной работе и об особенностях пересечения — читайте далее.
Читайте также
В настоящее время на пункте «Нижанковичи — Мальховице» расположен модульный дом с бетонной дорогой, предназначенный только для прохождения грузовых автомобилей.
С польской стороны планируется также создание пункта, где смогут проезжать грузовики весом до 7,5 тонн. Такие пункты будут особенно полезны для экспортеров, например мяса, молочной продукции и электроники.
Завершение строительства нового пункта планируется к концу 2023 г., а в первом квартале 2024 г. начнутся проезды автомобилей.

Украина хочет открыть еще больше пунктов пропуска

Наше государство ведет переговоры о строительстве новых пунктов пропуска на границе с Польшей.
У нас есть некоторые потенциальные места, где мы можем рассмотреть возможность строительства пунктов пропуска, но сначала мы должны проанализировать расходы, потенциальные выгоды в грузовом и пассажирском русле, — отметил замминистра инфраструктуры Сергей Деркач.
Он добавил, что если новые пункты пропуска будут открываться, вероятно, они будут небольшими и предназначенными для пассажирского движения.

«єЧерга» вскоре будет доступна для всех

В Украине запускают электронную очередь, работающую для любого транспорта, на 16 пунктах пропуска через границу. Записаться можно будет в «єЧергу» с июля — для автобусов, с августа — для легковых автомобилей.
При этом напомнили, что электронная очередь уже начала работать на границе с четырьмя соседними странами в рамках государственного сервиса «єЧерга» для грузовых автомобилей.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.