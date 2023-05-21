Пересечение границы с детьми: что следует учесть родителям — Finance.ua

Пересечение границы с детьми: что следует учесть родителям Сегодня 10:35 — Личные финансы

Пересечение границы с детьми: что следует учесть родителям

У многих украинцев сейчас возникает необходимость вывезти ребенка за границу, чтобы он точно был в безопасности. Но иногда на пункте пропуска можно столкнуться с нюансами, которые стоило учесть родителям перед поездкой.

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Выезд несовершеннолетнего ребенка за границу

10 июня 2022 года Кабмин внес изменения в постановление о правилах пересечения государственной границы. Во время действия военного положения на территории Украины несовершеннолетние дети могут выезжать за границу с одним из родителей без нотариального согласия другого. В то же время Государственная пограничная служба Украины советует иметь такой документ, но он не обязателен.

Ребенок, которому не исполнилось 16 лет, может пересекать границу в сопровождении родственника при наличии документа, подтверждающего родственные связи. Также сопровождать ребенка при выезде за границу могут другие совершеннолетние лица. Но это можно сделать только с заверенным органом опеки и попечительства заявлением одного из родителей, или нотариально заверенным согласием обоих родителей ребенка.

Таким образом, дети, не достигшие 16-летнего возраста, пересекают границу в сопровождении:

одного из родителей — на основании свидетельства о рождении ребенка (без нотариально заверенного согласия второго родителя);

других родственников (бабушка, дедушка, совершеннолетние брат или сестра, мачеха или отчим) — на основании свидетельства о рождении ребенка и документа, подтверждающего наличие родственных связей (без нотариально заверенного согласия);

других лиц, не являющихся родственниками ребенка, — на основании письменного заявления одного из родителей, заверенного органом опеки и попечительства, и при наличии свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта гражданина Украины) / документа, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение границы.

Может ли родитель запретить ребенку выезд за границу?

Случаются разные ситуации, когда один из родителей может быть против выезда ребенка за границу. На самом деле это возможно, но только в предусмотренном законодательством порядке. Устно запретить выезд ребенку за границу нельзя.

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Если один из родителей ребенка против его выезда за границу, для этого он должен оформить письменное обращение в Администрацию Госпогранслужбы. К обращению обязательно следует добавить нотариально заверенный бланк о несогласии с выездом одного из родителей. В случае наличия обоснованных оснований, что выезд ребенка за границу может ему навредить, уполномоченные судебные органы могут предоставлять Госпогранслужбе поручение о запрете выезда определенных лиц.

Когда можно пересекать границу самостоятельно?

Гражданским кодексом, в частности статьей 313, предусмотрено право ребенка, достигшего 16 лет, на свободный самостоятельный выезд за пределы страны. То есть после достижения соответствующего возраста не нужно просить разрешения родителей, чтобы уехать за границу.

Если человеку исполнилось 16 лет, пересекать границу он может по тем же правилам, что и взрослый человек. Это означает, что ни разрешение, ни сопровождение ему не нужно.

К слову, подобное правило действует не только во время военного положения. Оно актуально и при обычных условиях. Если говорить о том, что изменилось, то это документы, с которыми можно пересекать границу. Если в мирное время обязательным условием является загранпаспорт, то в военное — может быть достаточно свидетельства о рождении.

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Телеканал 24 По материалам:

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