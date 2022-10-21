Как оформить украинское свидетельство о рождении малыша, если ребенок родился на временно неподконтрольной территории — Finance.ua

Как оформить украинское свидетельство о рождении малыша, если ребенок родился на временно неподконтрольной территории Сегодня 19:03 — Личные финансы

Как оформить украинское свидетельство о рождении малыша, если ребенок родился на временно неподконтрольной украинским властям территории.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Если ваш ребенок родился на временно неподконтрольной украинским властям территории, вы все же можете оформить украинское свидетельство о рождении малыша.

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Основаниями для проведения государственной регистрации рождения являются, в частности:

Медицинское заключение о рождении, сформированное в Реестре медицинских заключений электронной системы здравоохранения в соответствии с Порядком формирования и выдачи медицинских заключений о рождении.

Медицинское свидетельство о рождении (форма № 103/о).

решение суда об установлении факта рождения.

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Вместе с тем на период действия военного положения на территории Украины и при отсутствии возможности заполнения медицинским работником медицинского свидетельства о рождении (форма № 103/о) медицинский работник обязан на каждый случай рождения живого ребенка выписать справку произвольной формы в двух экземплярах без проставления печати.

Справка должна обязательно содержать сведения о:

наименовании поставщика медицинских услуг;

фамилии, собственном имени и отчестве (при наличии) медицинского работника;

фамилии, собственном имени и отчестве (при наличии) женщины, родившей ребенка;

дате рождения (число, месяц, год) и поле новорожденного; названии населенного пункта, в котором выдана справка;

месте рождения ребенка (по информации, предоставляемой женщиной, родившей ребенка, если место выдачи справки не совпадает с фактическим местом рождения);

подпись медицинского работника;

дата выдачи справки.

Такая справка считается документом, подтверждающим факт рождения ребенка, и приравнивается к заполненному медицинскому свидетельству о рождении (форма № 103/о).

Государственная регистрация рождения физического лица и его происхождения, рождение которого произошло во время действия военного положения в пределах административно-территориальной единицы, где государственная регистрация рождения не проводится, может проводиться по заявлению о государственной регистрации рождения, составленному в произвольной форме, электронная копия (сканированная копия, фотокопия) которого вместе с электронными копиями (сканированными копиями, фотокопиями) медицинского документа.

Это в соответствии с законодательством является основанием для проведения государственной регистрации рождения, и других документов, необходимых для такой регистрации, направляется по адресу электронной почты отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в Черновицкой области Управления государственной регистрации Юго-Западного межрегионального управления Министерства юстиции Украины (г. Ивано-Франковск).

Куда следует обратиться по вопросу государственной регистрации рождения ребенка

По вопросу государственной регистрации рождения следует обратиться в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, расположенный на территории, подконтрольной украинским властям, с документом, подтверждающим факт рождения ребенка.

Кто может подать заявление о государственной регистрации рождения ребенка

Государственная регистрация рождения ребенка проводится по письменному или устному заявлению родителей или одного из них, по заявлению родственников, других лиц, уполномоченного представителя учреждения здравоохранения, в котором родился ребенок или в котором он находится.

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