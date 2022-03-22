Помощь при рождении ребенка: сколько платят и как ее получить в Польше — Finance.ua
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Помощь при рождении ребенка: сколько платят и как ее получить в Польше

Сегодня 15:00Казна и Политика
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Помощь при рождении ребенка: сколько платят и как ее получить в Польше
Согласно закону о помощи гражданам Украины от 12 марта 2022 года переселенные из Украины из-за войны люди имеют право на единовременную помощь при рождении ребенка. Юристы рассказали, как ее получить. Об этом пишет ukraina.interwencjaprawna.pl.
Для получения пособия нужно удовлетворить ряд требований. Размер пособия составляет 1 000 злотых на одного ребенка. Выплата осуществляется банковским или почтовым переводом.
На пособие при рождении ребенка в Польше могут претендовать:
  • мать ребенка;
  • отец ребенка;
  • юридический опекун ребенка;
  • фактический опекун ребенка;
  • временный опекун ребенка.
Условия получения пособия:
  • проживание вместе с ребенком и въезд в Польшу непосредственно на территории Украины от 24 февраля;
  • факт регистрации комендантом учреждения пограничной службы Польши при прохождении пограничного контроля (если въезд на территорию Польши не был зарегистрирован при прохождении пограничного контроля, нужно в течение 60 дней со дня въезда подать заявление на получение номера PESEL — польского аналога идентификационного кода);
  • номера PESEL ребенка и родителей;
  • ниже 1 922 злотых доход семьи в пересчете на одного человека (учитывается только доход тех членов семьи, которые находятся в Польше);
  • пребывания беременной под контролем не позднее, чем от 10 недели беременности до родов (этот документ не представляют фактические или юридические опекуны, усыновители).
Соответствующее заявление следует подать в течение 12 месяцев от рождения ребенка. Это можно сделать онлайн с помощью системы Empatia, по почте или лично (в центре социальной помощи ужинду гмины или города по месту жительства или в другом учреждении, определенном местными властями).
Одиноким родителям (матерям, усыновителям) также нужно добавить к заявлению выданный или подтвержденный судом документ, обязывающий другого родителя выплачивать алименты, а если второй родитель умер или неизвестный — копию акта гражданского состояния, решение суда об отказе в назначении уплаты алиментов для второго родителя, а также данные документа, на основании которого произошло пересечение границы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
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