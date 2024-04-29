Украина откажется от постсоветской модели социальной политики — Finance.ua

Украина откажется от постсоветской модели социальной политики Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Украина откажется от постсоветской модели социальной политики

Украина находится в фазе активной трансформации. Происходит социальный переход от постсоветского мнимого патернализма к эффективной социальной политике.

Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль на открытии Международного саммита министров социальной политики.

«Война всегда обостряет социальные вопросы. Количество людей, нуждающихся в поддержке, возросло и, к сожалению, продолжает расти. И старая постсоветская модель не может реагировать адекватно. Вот почему мы создаем принципиально новую систему. В ее основе принцип — формирование возможности вместо зависимости», — отметил премьер-министр.

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Правительство создает стимулы для возвращения людей к экономической активности и сосредотачивается на поддержке тех, кто в ней действительно нуждается.

«Цифровизация, адресность, универсальность, справедливость, безбарьерность — это главные элементы нашей социальной политики», — подчеркнул Шмыгаль.

Также правительство стимулирует ВПЛ интегрироваться в новые громады и сообщества, находить работу или открывать собственное дело. Устанавливает четкие требования к планированию городского пространства, развивает протезирование, в частности, на основе инновационных технологий, поощряет бизнес создавать рабочие места.

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«Часть наших усилий — это реформа Медико-социальных экспертных комиссий. В первую очередь, будет учитываться потенциал человека к восстановлению, система будет ориентирована на возвращение его к привычной жизни», — сказал глава правительства.

Помощь ветеранам, как подчеркнул премьер-министр, это еще один ключевой акцент. Государство, по его словам, должно позаботиться о них и помочь в послевоенной интеграции в гражданскую жизнь.

«В громадах формируем центры жизнестойкости. Это пространства действенной психосоциальной помощи. Должны максимально упростить доступ всем людям к таким услугам», — отметил Шмыгаль.

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Он также подчеркнул, что один из ключевых элементов адресности и справедливости социальной системы — это принцип «деньги ходят за человеком».

Правительство, кроме того, цифровизирует социальную сферу, чтобы обеспечить ее максимальную прозрачность, эффективность и справедливость. Часть социальных услуг доступна в Дії, и перечень постоянно расширяется новыми опциями.

Шмыгаль отметил, что еще один ключевой вызов — демографическая ситуация. Правительство формирует комплексный кроссекторальный подход к решению этой проблемы. От выплат при рождении ребенка до создания френдли-среды в громадах для детей и родителей.

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Напомним, в Минсоцполитики сейчас работают над критериями такой помощи, над ее максимальной цифровизацией.

«Нам сейчас очень важно сохранить денежную поддержку очень адресно, очень таргетированно именно для тех людей, которые в ней больше всего нуждаются. Соответственно, мы работаем над критериями такой помощи, над ее максимальной цифровизацией, над тем, чтобы делать очень четкую верификацию между доходами людей, между составом домохозяйства между мерами, которые принимаются для того, чтобы люди исходили из сложных жизненных обстоятельств и возвращались на рынок труда», — отмечали в министерстве.

Справка Finance.ua:

Министерство социальной политики предлагает изменить порядок организации предоставления социальных услуг;

предлагается внедрение Социального веб-портала электронных услуг Минсоцполитики как подсистемы Единой информационной системы социальной сферы.



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