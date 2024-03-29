В Минсоцполитики спрогнозировали, как может сократиться население Украины к 2051 году — Finance.ua

В Минсоцполитики спрогнозировали, как может сократиться население Украины к 2051 году Сегодня 19:44 — Казна и Политика

В Минсоцполитики спрогнозировали, как может сократиться население Украины к 2051 году

Население Украины может сократиться до 28,9 миллиона к 2041 году и до 25,2 миллиона к 2051 году из-за демографических вызовов и угроз, согласно данным Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины, сообщает Министерство социальной политики.

«С учетом вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после окончания войны, численность населения Украины в границах 1991 года, по оценке Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, на 01 января 2041 может сократиться до 28,9 млн человек, а на 01 января 2051 — до 25,2», — сообщили в министерстве.

Как указано, демографическими вызовами и угрозами развития Украины являются:

быстрое сокращение численности населения вследствие превышения смертностью рождаемости и масштабной трудовой миграции, часто переходившей в постоянную, аннексии Крыма и части Донецкой и Луганской областей, новых вызовов и угроз, обусловленных вооруженной агрессией россии. По данным Госстата, численность населения Украины на дату проведения Всеукраинской переписи населения (05 декабря 2001) составляла 48,5 млн человек. По оценкам Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, на 01 января 2022 года численность населения Украины в границах 1991 составила 42,0 млн человек, на август 2023 года — 36,3 млн человек, в том числе на подконтрольных украинским властям территориях — 31,5 млн человек;

низкий уровень рождаемости. В 2020 году (до начала распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине) суммарный коэффициент рождаемости в Украине составил 1,2 на одну женщину против 1,5 в 2012 году, что почти вдвое ниже его показателя, который обеспечивает простое воспроизводство населения (2,2). За период вооруженной агрессии российской федерации против Украины из-за риска безопасности, высокого уровня неопределенности в будущем, разделения семей и т. д. этот показатель снизился до 1,0.

ухудшение состояния здоровья населения из-за невозможности получить своевременную и качественную медицинскую помощь, недостаточной профилактики заболеваний, многочисленных стрессов, длительного пребывания в неблагоприятных условиях, что повлекло за собой снижение иммунитета, обострение старых и новых хронических заболеваний;

рост численности лиц с инвалидностью, в том числе среди детей и молодежи, нуждающихся в комплексной реабилитации и поддержке;

высокий уровень преждевременной смертности, прежде всего мужчин, связанный с массовой занятостью во вредных и опасных условиях, попаданием в ДТП, злоупотреблением алкоголем, психоактивными веществами и курением, недостаточностью информирования населения о навыках здорового образа жизни, низкой доступностью и качеством медицинской помощи в сельской местности, низким уровнем благосостояния и повышением уровня бедности населения; действие этих факторов многократно усилилось из-за вооруженной агрессии российской федерации, которая повлекла за собой многочисленные смерти военных и гражданского населения, включая детей; в результате средняя ожидаемая продолжительность жизни сократилась с 66,4 года (мужчины) и с 76,2 года (женщины) в 2020 году до 57,3 и 70,9 соответственно в 2023 (экспертная оценка);

массовая вынужденная эмиграция населения, прежде всего женщин и детей, связанная с опасностью, нестабильностью и неопределенностью жизни в Украине из-за войны; по данным Агентства ООН по делам беженцев в Украине, из-за боевых действий и оккупации части территории на протяжении 2022−2023 годов из страны уехали около 6,3 млн человек;

незаконный вывоз граждан Украины за границу. В частности, официально доказан вывоз с временно оккупированных территорий в российскую федерацию 19,5 тысячи детей;

демографическое старение. По данным 2021 года доля лиц в возрасте 60 лет и старше составила 24,8%, что влечет за собой дополнительные потребности в медицинских и социальных услугах, обуславливает значительную нагрузку на публичные финансы и работающее население, является фактором дальнейшей депопуляции;

масштабное внутреннее движение населения. В 2022 году количество внутренне перемещенных семей с детьми выросло в 6 раз (со 124 тыс. до 739 тысяч). Чрезмерная концентрация населения в относительно безопасных регионах влечет за собой проблемы с доступностью и качеством базовых услуг, в частности жилищных, образовательных, медицинских, затрудняет трудоустройство внутриперемещенных лиц.

При этом прогнозирование численности населения, как указано, усложняется в связи с отсутствием необходимых статистических данных, в частности, из-за невозможности учета демографических изменений на временно оккупированных территориях, многовариантности сценариев военных событий.

УНН По материалам:

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