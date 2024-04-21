Сколько средств направили на соцвыплаты в первом квартале 2024 года (инфографика) — Finance.ua

Сколько средств направили на соцвыплаты в первом квартале 2024 года (инфографика) Сегодня 07:03 — Казна и Политика

Сколько средств направили на соцвыплаты в первом квартале 2024 года (инфографика)

В первом квартале этого года из государственного бюджета на социальные выплаты направили 112,7 млрд грн, из них в марте — 37,4 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Отмечается, что правительство тесно сотрудничает с Всемирным банком для обеспечения своевременного финансирования социальных выплат.

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«В рамках реализации проектов Всемирного банка PEACE in Ukraine» и «INSPIRE» обеспечивается выплата подавляющего количества социальных пособий наиболее уязвимым категориям населения, в частности семьям с детьми, малообеспеченным лицам, детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства, внутренне перемещенным лицам и т. п. «, — прокомментировал заместитель Министра финансов Украины Роман Ермоличев.

На что направили средства в первом квартале:

на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда — 66 млрд грн;

на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства — 21,5 млрд грн;

на поддержку малообеспеченных семей — 3,6 млрд грн;

предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам — 15,1 млрд грн;

на социальную защиту детей и семьи — 5,9 млрд грн;

на социальную защиту лиц с инвалидностью — 0,6 млрд грн.

Напомним, по результатам марта 535 тыс. внутренне перемещенных лиц получили продление выплат пособия для ВПЛ автоматически.

Еще 196,1 тыс. семей обратились в управления социальной защиты с заявлением о продлении выплаты пособия.

Из них в течение марта назначили выплаты для 98 тыс. семей на общее количество 181 тысяча человек.

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