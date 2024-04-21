Сколько средств направили на соцвыплаты в первом квартале 2024 года (инфографика) — Finance.ua

Сколько средств направили на соцвыплаты в первом квартале 2024 года (инфографика)
В первом квартале этого года из государственного бюджета на социальные выплаты направили 112,7 млрд грн, из них в марте — 37,4 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Отмечается, что правительство тесно сотрудничает с Всемирным банком для обеспечения своевременного финансирования социальных выплат.
«В рамках реализации проектов Всемирного банка PEACE in Ukraine» и «INSPIRE» обеспечивается выплата подавляющего количества социальных пособий наиболее уязвимым категориям населения, в частности семьям с детьми, малообеспеченным лицам, детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства, внутренне перемещенным лицам
и т. п. «, — прокомментировал заместитель Министра финансов Украины Роман Ермоличев.
На что направили средства в первом квартале:
- на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда — 66 млрд грн;
- на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства — 21,5 млрд грн;
- на поддержку малообеспеченных семей — 3,6 млрд грн;
- предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам — 15,1 млрд грн;
- на социальную защиту детей и семьи — 5,9 млрд грн;
- на социальную защиту лиц с инвалидностью — 0,6 млрд грн.
Напомним, по результатам марта 535 тыс. внутренне перемещенных лиц получили продление выплат пособия для ВПЛ автоматически.
Еще 196,1 тыс. семей обратились в управления социальной защиты с заявлением о продлении выплаты пособия.
Из них в течение марта назначили выплаты для 98 тыс. семей на общее количество 181 тысяча человек.
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