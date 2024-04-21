Сколько средств направили на соцвыплаты в первом квартале 2024 года (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько средств направили на соцвыплаты в первом квартале 2024 года (инфографика)

Казна и Политика
10
Сколько средств направили на соцвыплаты в первом квартале 2024 года (инфографика)
Сколько средств направили на соцвыплаты в первом квартале 2024 года (инфографика)
В первом квартале этого года из государственного бюджета на социальные выплаты направили 112,7 млрд грн, из них в марте — 37,4 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Отмечается, что правительство тесно сотрудничает с Всемирным банком для обеспечения своевременного финансирования социальных выплат.
Читайте также
«В рамках реализации проектов Всемирного банка PEACE in Ukraine» и «INSPIRE» обеспечивается выплата подавляющего количества социальных пособий наиболее уязвимым категориям населения, в частности семьям с детьми, малообеспеченным лицам, детям с инвалидностью и лицам с инвалидностью с детства, внутренне перемещенным лицам и т. п. «, — прокомментировал заместитель Министра финансов Украины Роман Ермоличев.

На что направили средства в первом квартале:

  • на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда — 66 млрд грн;
  • на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства — 21,5 млрд грн;
  • на поддержку малообеспеченных семей — 3,6 млрд грн;
  • предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам — 15,1 млрд грн;
  • на социальную защиту детей и семьи — 5,9 млрд грн;
  • на социальную защиту лиц с инвалидностью — 0,6 млрд грн.
Сколько средств направили на соцвыплаты в первом квартале 2024 года (инфографика)
Напомним, по результатам марта 535 тыс. внутренне перемещенных лиц получили продление выплат пособия для ВПЛ автоматически.
Еще 196,1 тыс. семей обратились в управления социальной защиты с заявлением о продлении выплаты пособия.
Из них в течение марта назначили выплаты для 98 тыс. семей на общее количество 181 тысяча человек.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.