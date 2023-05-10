Украина осталась в "пятерке" крупнейших мировых агроэкспортеров, несмотря на войну. Как это удалось — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина осталась в "пятерке" крупнейших мировых агроэкспортеров, несмотря на войну. Как это удалось

Аграрный рынок
39
Украина осталась в "пятерке" крупнейших мировых агроэкспортеров, несмотря на войну. Как это удалось
Украина осталась в "пятерке" крупнейших мировых агроэкспортеров, несмотря на войну. Как это удалось
Даже в условиях беспрецедентных вызовов, вызванных полномасштабным вторжением россии, Украина осталась в пятерке крупнейших мировых агроэкспортеров, сохранила присутствие на большинстве традиционных внешних рынков, нарастила и диверсифицировала экспортные поставки в отдельные страны, прежде всего ЕС.
Об этом пишет Национальный банк Украины.

Чем это можно объяснить

Во-первых, важной составляющей устойчивости украинского экспорта исторически является значительная доля продовольствия в его структуре, что обеспечивало почти половину товарного экспорта Украины перед полномасштабной войной.
Такая структура традиционно сдерживала падение украинского экспорта в кризисные периоды. Ведь во время мировых кризисов спрос на продовольствие более устойчив по сравнению со спросом на технологически более сложные товары. Эта тенденция подтвердилась и после начала полномасштабной войны.
Читайте также
Во-вторых, для поддержки экспорта из Украины, прежде всего продовольствия, был реализован комплекс мероприятий с участием международных партнеров. Среди них:
  • развитие логистических путей на западной границе и активизация работы дунайских портов;
  • либерализация таможенных тарифов со стороны основных западных торговых партнеров;
  • введение «зернового коридора», который с начала функционирования обеспечил транспортировку более четверти общего экспорта товаров.
Продовольственный экспорт и дальше будет оказывать значительную поддержку украинской экономике и будет крепкой основой для послевоенного восстановления.
Место для вашей рекламы
В то же время важной задачей для повышения конкурентоспособности украинского экспорта в долгосрочной перспективе является увеличение доли в нем высокотехнологичной продукции и дальнейшее развитие логистической инфраструктуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.