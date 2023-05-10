Украина осталась в "пятерке" крупнейших мировых агроэкспортеров, несмотря на войну. Как это удалось — Finance.ua

Украина осталась в "пятерке" крупнейших мировых агроэкспортеров, несмотря на войну. Как это удалось Сегодня 21:01 — Аграрный рынок

Украина осталась в "пятерке" крупнейших мировых агроэкспортеров, несмотря на войну. Как это удалось

Даже в условиях беспрецедентных вызовов, вызванных полномасштабным вторжением россии, Украина осталась в пятерке крупнейших мировых агроэкспортеров, сохранила присутствие на большинстве традиционных внешних рынков, нарастила и диверсифицировала экспортные поставки в отдельные страны, прежде всего ЕС.

Об этом пишет Национальный банк Украины.

Чем это можно объяснить

Во-первых, важной составляющей устойчивости украинского экспорта исторически является значительная доля продовольствия в его структуре, что обеспечивало почти половину товарного экспорта Украины перед полномасштабной войной.

Такая структура традиционно сдерживала падение украинского экспорта в кризисные периоды. Ведь во время мировых кризисов спрос на продовольствие более устойчив по сравнению со спросом на технологически более сложные товары. Эта тенденция подтвердилась и после начала полномасштабной войны.

Во-вторых, для поддержки экспорта из Украины, прежде всего продовольствия, был реализован комплекс мероприятий с участием международных партнеров. Среди них:

развитие логистических путей на западной границе и активизация работы дунайских портов;

либерализация таможенных тарифов со стороны основных западных торговых партнеров;

введение «зернового коридора», который с начала функционирования обеспечил транспортировку более четверти общего экспорта товаров.

Продовольственный экспорт и дальше будет оказывать значительную поддержку украинской экономике и будет крепкой основой для послевоенного восстановления.

В то же время важной задачей для повышения конкурентоспособности украинского экспорта в долгосрочной перспективе является увеличение доли в нем высокотехнологичной продукции и дальнейшее развитие логистической инфраструктуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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