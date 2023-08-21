Украина одобрила выплату 700 млн грн компенсаций владельцам поврежденного жилья — Finance.ua
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Украина одобрила выплату 700 млн грн компенсаций владельцам поврежденного жилья

Казна и Политика
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Украина одобрила выплату 700 млн грн компенсаций владельцам поврежденного жилья
Украина одобрила выплату 700 млн грн компенсаций владельцам поврежденного жилья
Государство согласовало выплату более 700 млн грн на ремонты поврежденного из-за войны жилья в рамках программы «єВідновлення». Также украинцы подали более 2000 заявок на получение компенсаций за уничтоженное жилье.
Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры по итогам совещания министра Александра Кубракова с представителями областных администраций.
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Обработано почти четверть от всех заявок на сумму более 700 миллионов гривен по программе «єВідновлення». Этот показатель мог бы быть гораздо выше. Призываем местные власти активнее работать в комиссиях", — заявил министр.
Он сообщил, что для комиссий провели обучающие семинары и тренинги по работе с реестрами, особенностями начисления размера компенсации, вопросами приема и обработки заявлений от граждан.
В министерстве напомнили, что сейчас принимаются заявки на выплату компенсаций пока только от единоличных собственников жилья.
Напомним, к программе «єВідновлення» подключились Ощадбанк, Банк Восток и Банк Клиринговый Дом.

єВідновлення: как получить помощь на восстановление поврежденного россией имущества

По материалам:
УБР
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