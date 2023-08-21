Украина одобрила выплату 700 млн грн компенсаций владельцам поврежденного жилья — Finance.ua

Украина одобрила выплату 700 млн грн компенсаций владельцам поврежденного жилья
Государство согласовало выплату более 700 млн грн на ремонты поврежденного из-за войны жилья в рамках программы «єВідновлення». Также украинцы подали более 2000 заявок на получение компенсаций за уничтоженное жилье.
Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры по итогам совещания министра Александра Кубракова с представителями областных администраций.
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Обработано почти четверть от всех заявок на сумму более 700 миллионов гривен по программе «єВідновлення». Этот показатель мог бы быть гораздо выше. Призываем местные власти активнее работать в комиссиях", — заявил министр.
Он сообщил, что для комиссий провели обучающие семинары и тренинги по работе с реестрами, особенностями начисления размера компенсации, вопросами приема и обработки заявлений от граждан.
В министерстве напомнили, что сейчас принимаются заявки на выплату компенсаций пока только от единоличных собственников жилья.
Напомним, к программе «єВідновлення» подключились Ощадбанк, Банк Восток и Банк Клиринговый Дом.
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