Украина одобрила выплату 700 млн грн компенсаций владельцам поврежденного жилья — Finance.ua

Украина одобрила выплату 700 млн грн компенсаций владельцам поврежденного жилья Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Украина одобрила выплату 700 млн грн компенсаций владельцам поврежденного жилья

Государство согласовало выплату более 700 млн грн на ремонты поврежденного из-за войны жилья в рамках программы «єВідновлення». Также украинцы подали более 2000 заявок на получение компенсаций за уничтоженное жилье.

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры по итогам совещания министра Александра Кубракова с представителями областных администраций.

Обработано почти четверть от всех заявок на сумму более 700 миллионов гривен по программе «єВідновлення». Этот показатель мог бы быть гораздо выше. Призываем местные власти активнее работать в комиссиях", — заявил министр.

Он сообщил, что для комиссий провели обучающие семинары и тренинги по работе с реестрами, особенностями начисления размера компенсации, вопросами приема и обработки заявлений от граждан.

В министерстве напомнили, что сейчас принимаются заявки на выплату компенсаций пока только от единоличных собственников жилья.

Напомним, к программе «єВідновлення» подключились Ощадбанк, Банк Восток и Банк Клиринговый Дом.

УБР По материалам:

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