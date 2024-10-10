Украина оценила срочные потребности в восстановлении инфраструктуры в $5 млрд — Finance.ua

Украина оценила срочные потребности в восстановлении инфраструктуры в $5 млрд Сегодня 11:47 — Казна и Политика

Украина оценила срочные потребности в восстановлении инфраструктуры в $5 млрд

Украина оценила срочные потребности в восстановлении в $5 млрд. Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба отметил, что для реализации ключевых задач необходимо привлечение международных партнеров.

Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий.

Среди приоритетных задач:

Строительство водопровода из Новой Одессы в Николаев. Подготовка к отопительному сезону, обеспечение энергонезависимости громад. Защита энергетических объектов. Строительство жилья для вынужденных переселенцев. Восстановление поврежденных жилых объектов.

По словам Кулебы, выделение $5 млрд поможет решить самые актуальные вопросы. Он также отметил необходимость активного привлечения громад к проектам и эффективной координации донорских средств.

В Министерстве напомнили, что 9 октября в Риме состоялось 11-е заседание Управляющего комитета Украинской платформы доноров (Ukraine Donor Platform), объединяющего 23 страны и 7 международных финансовых организаций для координации международной помощи Украине.

Кулеба предложил создание Консультативной группы при Агентстве восстановления для координации и мониторинга помощи.

Діло По материалам:

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