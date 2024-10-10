Украина оценила срочные потребности в восстановлении инфраструктуры в $5 млрд — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина оценила срочные потребности в восстановлении инфраструктуры в $5 млрд

Казна и Политика
0
Украина оценила срочные потребности в восстановлении инфраструктуры в $5 млрд
Украина оценила срочные потребности в восстановлении инфраструктуры в $5 млрд
Украина оценила срочные потребности в восстановлении в $5 млрд. Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба отметил, что для реализации ключевых задач необходимо привлечение международных партнеров.
Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий.
Среди приоритетных задач:
  1. Строительство водопровода из Новой Одессы в Николаев.
  2. Подготовка к отопительному сезону, обеспечение энергонезависимости громад.
  3. Защита энергетических объектов.
  4. Строительство жилья для вынужденных переселенцев.
  5. Восстановление поврежденных жилых объектов.
Читайте также
По словам Кулебы, выделение $5 млрд поможет решить самые актуальные вопросы. Он также отметил необходимость активного привлечения громад к проектам и эффективной координации донорских средств.
В Министерстве напомнили, что 9 октября в Риме состоялось 11-е заседание Управляющего комитета Украинской платформы доноров (Ukraine Donor Platform), объединяющего 23 страны и 7 международных финансовых организаций для координации международной помощи Украине.
Кулеба предложил создание Консультативной группы при Агентстве восстановления для координации и мониторинга помощи.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.