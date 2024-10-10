Украина оценила срочные потребности в восстановлении инфраструктуры в $5 млрд — Finance.ua

Украина оценила срочные потребности в восстановлении инфраструктуры в $5 млрд
Украина оценила срочные потребности в восстановлении в $5 млрд. Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба отметил, что для реализации ключевых задач необходимо привлечение международных партнеров.
Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий.
Среди приоритетных задач:
- Строительство водопровода из Новой Одессы в Николаев.
- Подготовка к отопительному сезону, обеспечение энергонезависимости громад.
- Защита энергетических объектов.
- Строительство жилья для вынужденных переселенцев.
- Восстановление поврежденных жилых объектов.
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По словам Кулебы, выделение $5 млрд поможет решить самые актуальные вопросы. Он также отметил необходимость активного привлечения громад к проектам и эффективной координации донорских средств.
В Министерстве напомнили, что 9 октября в Риме состоялось 11-е заседание Управляющего комитета Украинской платформы доноров (Ukraine Donor Platform), объединяющего 23 страны и 7 международных финансовых организаций для координации международной помощи Украине.
Кулеба предложил создание Консультативной группы при Агентстве восстановления для координации и мониторинга помощи.
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