Стоимость восстановления Украины будет в три раза больше предыдущей суммы ущерба, — Шуляк Сегодня 16:45 — Казна и Политика

По предварительным оценкам, в результате боевых действий российской федерации, в Украине разрушено или повреждено более 50% жилищного фонда, а в некоторых населенных пункта почти не осталось уцелевших зданий.

Поэтому решения об их восстановлении будут приниматься с учетом огромного количества факторов. Среди возможных примеров — готовность впоследствии вернуться хотя бы 50% населения.

Об этом заявила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Она рассказала, что согласно оценкам Киевской школы экономики, с начала полномасштабного российского военного вторжения общая сумма прямого ущерба превысила 157 млрд долл. Среди всех украинских регионов, в ТОП-5 по уровню убытков входят Донбасса, где общая сумма убытков составляет 37,3 млрд долларов, Харьковщина — 30,2 млрд долларов, Луганщина — 17,1 млрд долларов, Запорожская область — 14,7 млрд долларов, Херсонщина — 12,2 млрд долларов.

Наибольшая доля в общем объеме прямого ущерба в этих и других регионах Украины нанесена жилым зданиям — почти 59 млрд долларов, и инфраструктуре — почти 40 млрд долларов.

«Только на начало 2024 года из-за боевых действий повреждено или разрушено 50% жилищного фонда в значительном количестве населенных пунктов. Наибольшие разрушения жилья в таких городах как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк, Рубежное, Бахмут, Марьинка, Лисичанск, Попасная, Изюм и Волноваха. Некоторые из них разрушены до основания. Например, в Северодонецке повреждены 90% жилого фонда, в Бахмуте и Марьинке почти нет неповрежденных зданий», — рассказала Шуляк, ссылаясь на данные КШЭ.

При этом она отметила, что стоимость восстановления Украины будет, по меньшей мере, в три раза дороже суммы ущерба. В частности, по последним подсчетам Всемирного Банка, общая стоимость отстройки и восстановления в Украине составляет 486 млрд долларов в течение следующего десятилетия.

Учитывая эти цифры, подчеркнула Шуляк, нужны крайне взвешенные решения по поводу того, какие населенные пункты восстанавливать, по каким критериям это делать и как распределять ответственность во время этих процессов.

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