Украина наращивает экспорт зерна по железной дороге — Finance.ua

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Украина наращивает экспорт зерна по железной дороге

Сегодня 07:17Аграрный рынок
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Украина наращивает экспорт зерна по железной дорогеУкраина наращивает экспорт зерна по железной дороге
Украина в мае немного увеличила экспорт зерна по железной дороге.
Как сообщают в Укрзализныце, за месяц поставки выросли на 4,6% — с 1,24 до 1,3 млн тонн.
Таким образом, среднесуточный объем перевозки в мае вырос на 1 тысячу тонн по сравнению с апрелем — до 42 тысяч тонн.
Общий показатель грузоперевозок в сети УЗ в мае вырос на 3,1% по сравнению с апрелем — до 9,15 млн тонн с 8,87 млн тонн.
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Кроме того, средняя суточная обработка на пограничных с Украиной переходах на 31 мая составила около 1,92 тыс. вагонов, в то время как они могут обрабатывать ежесуточно до 3,42 тыс. вагонов. Это повлекло за собой накопление ожидаемой выгрузки вагонного парка в размере 37 тыс. вагонов (+6 тыс. ед. против показателей начала мая), в том числе около 10 тыс. ед. — с зерном, 700 ед. — с растительным маслом, 500 ед. — со шротом, 350 ед. — со жмыхом.
По данным УЗ, на границе с Румынией накопилось около 5,7 тыс. вагонов в ожидании передачи через пункт пропуска Вадул-Сирет — Дорнешти (из которых с зерном — 3,9 тыс.) и 1,5 тыс. — на пункте через Дьяково — Халмеу (из которых с зерном — 1,1 тыс.).
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Среднее расчетное время для пропуска очереди вагонов через эти переходы в Румынию составляет около 80 дней.
Кроме того, уточняется, что представители железной дороги Румынии сообщили, что через два месяца (с началом уборки урожая) приоритеты должны измениться в пользу перевозок собственной продукции перед экспортированной из Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
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