Украина наращивает экспорт зерна по железной дороге — Finance.ua

Кроме того, средняя суточная обработка на пограничных с Украиной переходах на 31 мая составила около 1,92 тыс. вагонов, в то время как они могут обрабатывать ежесуточно до 3,42 тыс. вагонов. Это повлекло за собой накопление ожидаемой выгрузки вагонного парка в размере 37 тыс. вагонов (+6 тыс. ед. против показателей начала мая), в том числе около 10 тыс. ед. — с зерном, 700 ед. — с растительным маслом, 500 ед. — со шротом, 350 ед. — со жмыхом.
По данным УЗ, на границе с Румынией накопилось около 5,7 тыс. вагонов в ожидании передачи через пункт пропуска Вадул-Сирет — Дорнешти (из которых с зерном — 3,9 тыс.) и 1,5 тыс. — на пункте через Дьяково — Халмеу (из которых с зерном — 1,1 тыс.).
Среднее расчетное время для пропуска очереди вагонов через эти переходы в Румынию составляет около 80 дней.
Кроме того, уточняется, что представители железной дороги Румынии сообщили, что через два месяца (с началом уборки урожая) приоритеты должны измениться в пользу перевозок собственной продукции перед экспортированной из Украины.