Турция заявляет о решениях по экспорту украинского зерна "в ближайшие дни" — Finance.ua
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Турция заявляет о решениях по экспорту украинского зерна "в ближайшие дни"

Сегодня 11:32Аграрный рынок
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Турция заявила, что «в ближайшие дни» ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем, но даже после договоренности понадобится около 5 недель, чтобы начать операцию.
Об этом пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин рассказал Анадолу во время визита в Мадрид.
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Он подчеркнул, что сейчас экономически и физически наиболее целесообразно транспортировать украинское зерно на международный рынок через порты Черного и Азовского морей.
По словам представителя Эрдогана, продолжаются консультации Турции по координации отправления и прибытия кораблей, которые будут перевозить груз, а также координации механизма, который будет создан между Турцией, Украиной, россией и ООН.
«Могу сказать, что пока что в целом позитивная атмосфера», — очертил переговоры Калин и добавил, что «есть определенные законные ожидания безопасности» относительно того, что российские корабли не будут заходить в разблокированы порты.
Украинская сторона считает, что создание такого механизма и поставка собственной зерновой продукции на международный рынок будет в интересах страны. При этом российская сторона, говорит Калин, «не смотрит на это негативно».
«Международное сообщество уже движется в этом направлении. В ближайшие дни ожидаем некоторых конкретных решений по этому вопросу. Наши усилия в этом направлении продолжаются», — говорит он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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